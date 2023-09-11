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Півсотні вулиць Одеси залишились без світла: перелік адрес

11 вересня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Півсотні вулиць Одеси залишились без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 11 вересня, майже півсотні  вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • вул. Ак. Глушка, 6А, 6В, 10, 12, 
  • вул. Ак. Корольова, 37, 37А, 
  • вул. Люстдорфська дорога, 155, 158/1, 158/2

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Степова, 1-31, 
  • вул. Хутірська, 45-71 
  • вул. Базарна, 77, 85, 87, 
  • вул. В. Холодної площа, 1, 3, 
  • вул. Віцеадмірала Жукова провулок, 2/6, 4/23, 2, 4
  • вул. Дежнєва, 1- 9, 
  • вул. Депутатський провулок, 1-10, 
  • вул. Дідріхсона, 27, 31, 
  • вул. Дюківська, 6, 
  • вул. Єврейская, 1, 1/9, 
  • пров. Єрмака, 1 – 10, 
  • вул. Канатна, 34 – 41/18, 
  • вул. Качалова, 1 – 39, 
  • пров. Килимовий, 1 – 10, 
  • вул. Ковальська, 19 – 55, 
  • вул. Лейтенанта Шмідта, 15, 17, 
  • вул. Лобачевського, 1 – 10, 
  • вул. Л. Толстого, 17, 19, 
  • вул. Мала Арнаутська, 36 – 59, 
  • вул. Маразліївська, 1 – 48, 
  • пров. Метрополітенівський, 1 – 9А, 
  • вул. Ніжинська, 64 – 72, 
  • вул. Новосельського, 84 – 104, 
  • вул. Осипова, 39 – 50/52, 
  • вул. Пантелеймонівська, 56, 
  • вул. Платанова, 67 – 85А, 
  • вул. Полтавська, 1А – 38, 
  • вул. Преображенська, 1 – 37, 
  • пров. Пржевальського, 1 – 10, 
  • пров. Радищева, 1 – 10, 
  • вул. Радісна, 56 – 112, 
  • пров. Скрипковий, 1 – 10Б, 
  • вул. Соборна площа, 1, 
  • вул. Софіївська, 15/17-32, 
  • вул. Спиридонівська, 12 – 21, 
  • вул. Старопортофранківська, 1, 1/2, 3, 
  • вул. Тираспольська, 112, 
  • вул. Троїцька, 2 – 7/2, 
  • вул. Успенська, 72, 
  • вул. Челюскінців, 23, 
  • пров. Яблочкіної, 9, 12, 
  • вул. Яблучна, 1 – 12

Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Якщо обстрілів не буде, то всі українці матимуть світло.

Зазначимо, за півтора місяця в Україні розпочнеться опалювальний сезон, проте не усі потужності відновлені на 100%. Саме через це у деяких регіонах, зокрема на Одещині, можливі блекаути.

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