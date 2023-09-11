Півсотні вулиць Одеси залишились без світла: перелік адрес
11 вересня 2023 11:50
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 11 вересня, майже півсотні вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Читайте також:
Де не буде світла до 17:00
- вул. Ак. Глушка, 6А, 6В, 10, 12,
- вул. Ак. Корольова, 37, 37А,
- вул. Люстдорфська дорога, 155, 158/1, 158/2
Де не буде світла до 19:00
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Хутірська, 45-71
- вул. Базарна, 77, 85, 87,
- вул. В. Холодної площа, 1, 3,
- вул. Віцеадмірала Жукова провулок, 2/6, 4/23, 2, 4
- вул. Дежнєва, 1- 9,
- вул. Депутатський провулок, 1-10,
- вул. Дідріхсона, 27, 31,
- вул. Дюківська, 6,
- вул. Єврейская, 1, 1/9,
- пров. Єрмака, 1 – 10,
- вул. Канатна, 34 – 41/18,
- вул. Качалова, 1 – 39,
- пров. Килимовий, 1 – 10,
- вул. Ковальська, 19 – 55,
- вул. Лейтенанта Шмідта, 15, 17,
- вул. Лобачевського, 1 – 10,
- вул. Л. Толстого, 17, 19,
- вул. Мала Арнаутська, 36 – 59,
- вул. Маразліївська, 1 – 48,
- пров. Метрополітенівський, 1 – 9А,
- вул. Ніжинська, 64 – 72,
- вул. Новосельського, 84 – 104,
- вул. Осипова, 39 – 50/52,
- вул. Пантелеймонівська, 56,
- вул. Платанова, 67 – 85А,
- вул. Полтавська, 1А – 38,
- вул. Преображенська, 1 – 37,
- пров. Пржевальського, 1 – 10,
- пров. Радищева, 1 – 10,
- вул. Радісна, 56 – 112,
- пров. Скрипковий, 1 – 10Б,
- вул. Соборна площа, 1,
- вул. Софіївська, 15/17-32,
- вул. Спиридонівська, 12 – 21,
- вул. Старопортофранківська, 1, 1/2, 3,
- вул. Тираспольська, 112,
- вул. Троїцька, 2 – 7/2,
- вул. Успенська, 72,
- вул. Челюскінців, 23,
- пров. Яблочкіної, 9, 12,
- вул. Яблучна, 1 – 12
Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Якщо обстрілів не буде, то всі українці матимуть світло.
Зазначимо, за півтора місяця в Україні розпочнеться опалювальний сезон, проте не усі потужності відновлені на 100%. Саме через це у деяких регіонах, зокрема на Одещині, можливі блекаути.