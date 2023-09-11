Півсотні вулиць Одеси залишились без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 вересня, майже півсотні вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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вул. Ак. Глушка, 6А, 6В, 10, 12,

вул. Ак. Корольова, 37, 37А,

вул. Люстдорфська дорога, 155, 158/1, 158/2

Де не буде світла до 19:00

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Степова, 1-31,

вул. Хутірська, 45-71

вул. Базарна, 77, 85, 87,

вул. В. Холодної площа, 1, 3,

вул. Віцеадмірала Жукова провулок, 2/6, 4/23, 2, 4

вул. Дежнєва, 1- 9,

вул. Депутатський провулок, 1-10,

вул. Дідріхсона, 27, 31,

вул. Дюківська, 6,

вул. Єврейская, 1, 1/9,

пров. Єрмака, 1 – 10,

вул. Канатна, 34 – 41/18,

вул. Качалова, 1 – 39,

пров. Килимовий, 1 – 10,

вул. Ковальська, 19 – 55,

вул. Лейтенанта Шмідта, 15, 17,

вул. Лобачевського, 1 – 10,

вул. Л. Толстого, 17, 19,

вул. Мала Арнаутська, 36 – 59,

вул. Маразліївська, 1 – 48,

пров. Метрополітенівський, 1 – 9А,

вул. Ніжинська, 64 – 72,

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вул. Осипова, 39 – 50/52,

вул. Пантелеймонівська, 56,

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вул. Радісна, 56 – 112,

пров. Скрипковий, 1 – 10Б,

вул. Соборна площа, 1,

вул. Софіївська, 15/17-32,

вул. Спиридонівська, 12 – 21,

вул. Старопортофранківська, 1, 1/2, 3,

вул. Тираспольська, 112,

вул. Троїцька, 2 – 7/2,

вул. Успенська, 72,

вул. Челюскінців, 23,

пров. Яблочкіної, 9, 12,

вул. Яблучна, 1 – 12

Нагадаємо, в Україні продовжують готуватися до наступного опалювального сезону та ймовірних ударів російської армії по енергетичних об'єктах. Якщо обстрілів не буде, то всі українці матимуть світло.

Зазначимо, за півтора місяця в Україні розпочнеться опалювальний сезон, проте не усі потужності відновлені на 100%. Саме через це у деяких регіонах, зокрема на Одещині, можливі блекаути.