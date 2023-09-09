"Готуємося до відключень": в Одесі під час опалювального сезону можуть бути блекаути
За півтора місяця в Україні розпочнеться опалювальний сезон, проте не усі потужності відновлені на 100%. Саме через це у деяких регіонах, зокрема на Одещині, можливі блекаути.
Про це повідомляють в Інституті енергетичних стратегій у коментарі видавництву Фокус.
За словами енергетиків, якщо Україна не прискорить ремонт об'єктів, доведеться сидіти без електрики.
"Говорити про значне відновлення потужностей не доводиться. Минулого року метою ракетних ударів росіян були підстанції — об'єкти, які відповідають за передачу електроенергії, біля гідроелектростанцій, теплових електростанцій. І коли їх атакували, вже тоді було зрозуміло, що повністю відремонтувати за літо їх неможливо", — розказав експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Одещина готується до блекаутів
За словами експерта, основна маса фінансових і матеріальних ресурсів іде на планові ремонти. Проте не всюди можливо швидко відновити ресурси. Саме через це Одеська область може бути серед найвразливіших регіонів, де відключення коливатимуться від 4 до 8 годин.
"Але відключати будуть скрізь. Тому що енергосистема пов'язана, і відштовхуватися будуть від пропускної потужності підстанцій. Зараз уже є інформація про те, що готуються графіки відключень. Як надовго — залежить від того, наскільки холодною буде зима", — додає Корольчук.
Нагадаємо, в Одеській області триває підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону. У громадах регіону триває перевірка готовності критичної інфраструктури до холодів.