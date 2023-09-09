В Одесі під час опалювального сезону можуть бути блекаути

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

За півтора місяця в Україні розпочнеться опалювальний сезон, проте не усі потужності відновлені на 100%. Саме через це у деяких регіонах, зокрема на Одещині, можливі блекаути.

Про це повідомляють в Інституті енергетичних стратегій у коментарі видавництву Фокус.

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"Говорити про значне відновлення потужностей не доводиться. Минулого року метою ракетних ударів росіян були підстанції — об'єкти, які відповідають за передачу електроенергії, біля гідроелектростанцій, теплових електростанцій. І коли їх атакували, вже тоді було зрозуміло, що повністю відремонтувати за літо їх неможливо", — розказав експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Одещина готується до блекаутів

За словами експерта, основна маса фінансових і матеріальних ресурсів іде на планові ремонти. Проте не всюди можливо швидко відновити ресурси. Саме через це Одеська область може бути серед найвразливіших регіонів, де відключення коливатимуться від 4 до 8 годин.

"Але відключати будуть скрізь. Тому що енергосистема пов'язана, і відштовхуватися будуть від пропускної потужності підстанцій. Зараз уже є інформація про те, що готуються графіки відключень. Як надовго — залежить від того, наскільки холодною буде зима", — додає Корольчук.

Нагадаємо, в Одеській області триває підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону. У громадах регіону триває перевірка готовності критичної інфраструктури до холодів.