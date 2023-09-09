В Одессе во время отопительного сезона могут быть блекауты

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Через полтора месяца в Украине начнется отопительный сезон, однако не все мощности восстановлены на 100%. Именно поэтому в некоторых регионах, в частности в Одесской области, возможны блекауты.

Об этом сообщают в Институте энергетических стратегий в комментарии издательству Фокус.

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По словам энергетиков, если Украина не ускорит ремонт объектов, придется сидеть без электричества.

"Говорить о значительном восстановлении мощностей не приходится. В прошлом году целью ракетных ударов россиян были подстанции — отвечающие за передачу электроэнергии объекты возле гидроэлектростанций, тепловых электростанций. И когда их атаковали, уже тогда было понятно, что полностью отремонтировать за лето их невозможно", — рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Одесчина готовится к блекаутам

По словам эксперта, основная масса финансовых и материальных ресурсов уходит на плановые ремонты. Однако не везде можно быстро восстановить ресурсы. Именно поэтому Одесская область может быть среди самых уязвимых регионов, где отключения будут колебаться от 4 до 8 часов.

"Но отключать будут везде. Потому что энергосистема связана, и отталкиваться будут от пропускной мощности подстанций. Сейчас уже есть информация о готовящихся графиках отключений. Как надолго — зависит от того, насколько холодной будет зима", — добавляет Корольчук.

Напомним, в Одесской области продолжается подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. В общинах региона идет проверка готовности критической инфраструктуры к холодам.