Полсотни улиц Одессы остались без света: список адресов
11 сентября 2023 11:50
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 11 сентября, почти полсотни улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 17:00
- ул. Ак. Глушко, 6А, 6В, 10, 12,
- ул. Ак. Королева, 37, 37А,
- ул. Люстдорфская дорога, 155, 158/1, 158/2
Где не будет света до 19:00
- ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
- ул. Степная, 1-31,
- ул. Хуторская, 45-71
- ул. Базарно, 77, 85, 87,
- ул. В. Холодной площадь, 1, 3,
- ул. Вицеадмирала Жукова переулок, 2/6, 4/23, 2, 4
- ул. Дежнева, 1-9,
- ул. Депутатский переулок, 1-10,
- ул. Дидрихсона, 27, 31,
- ул. Дюковская, 6,
- ул. Еврейская, 1, 1/9,
- пров. Ермака, 1 – 10,
- ул. Канатная, 34 – 41/18,
- ул. Кочелова, 1 – 39,
- пров. Ковровый, 1 – 10,
- ул. Кузнечная, 19 – 55,
- ул. Лейтенанта Шмидта, 15, 17,
- ул. Лобачевского, 1 – 10,
- ул. Л. Толстого, 17, 19,
- ул. Малая Арнаутская, 36 – 59,
- ул. Маразлиевская, 1 – 48,
- пров. Метрополитеновский, 1 – 9А,
- ул. Нежинская, 64 – 72,
- ул. Новосельского, 84 – 104,
- ул. Осипова, 39 – 50/52,
- ул. Пантелеймоновская, 56,
- ул. Платанова, 67 – 85А,
- ул. Полтавская, 1А – 38,
- ул. Преображенская, 1 – 37,
- пров. Пржевальского, 1 – 10,
- пров. Радищева, 1 – 10,
- ул. Радостная, 56 – 112,
- пров. Скрипичный, 1 – 10Б,
- ул. Соборная площадь, 1,
- ул. Софиевская, 15/17-32,
- ул. Спиридоновская, 12 – 21,
- ул. Старопортофранковская, 1, 1/2, 3,
- ул. Тираспольская, 112,
- ул. Троицкая, 2 – 7/2,
- ул. Успенская, 72,
- ул. Челюскинцев, 23,
- пров. Яблочкиной, 9, 12,
- ул. Яблочная, 1 – 12
Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.
Отметим, через полтора месяца в Украине начнется отопительный сезон, однако не все мощности восстановлены на 100%. Именно поэтому в некоторых регионах, в частности в Одесской области, возможны блэкауты.