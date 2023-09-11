Полсотни улиц Одессы остались без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 сентября, почти полсотни улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

ул. Ак. Глушко, 6А, 6В, 10, 12,

ул. Ак. Королева, 37, 37А,

ул. Люстдорфская дорога, 155, 158/1, 158/2

Где не будет света до 19:00

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Степная, 1-31,

ул. Хуторская, 45-71

ул. Базарно, 77, 85, 87,

ул. В. Холодной площадь, 1, 3,

ул. Вицеадмирала Жукова переулок, 2/6, 4/23, 2, 4

ул. Дежнева, 1-9,

ул. Депутатский переулок, 1-10,

ул. Дидрихсона, 27, 31,

ул. Дюковская, 6,

ул. Еврейская, 1, 1/9,

пров. Ермака, 1 – 10,

ул. Канатная, 34 – 41/18,

ул. Кочелова, 1 – 39,

пров. Ковровый, 1 – 10,

ул. Кузнечная, 19 – 55,

ул. Лейтенанта Шмидта, 15, 17,

ул. Лобачевского, 1 – 10,

ул. Л. Толстого, 17, 19,

ул. Малая Арнаутская, 36 – 59,

ул. Маразлиевская, 1 – 48,

пров. Метрополитеновский, 1 – 9А,

ул. Нежинская, 64 – 72,

ул. Новосельского, 84 – 104,

ул. Осипова, 39 – 50/52,

ул. Пантелеймоновская, 56,

ул. Платанова, 67 – 85А,

ул. Полтавская, 1А – 38,

ул. Преображенская, 1 – 37,

пров. Пржевальского, 1 – 10,

пров. Радищева, 1 – 10,

ул. Радостная, 56 – 112,

пров. Скрипичный, 1 – 10Б,

ул. Соборная площадь, 1,

ул. Софиевская, 15/17-32,

ул. Спиридоновская, 12 – 21,

ул. Старопортофранковская, 1, 1/2, 3,

ул. Тираспольская, 112,

ул. Троицкая, 2 – 7/2,

ул. Успенская, 72,

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пров. Яблочкиной, 9, 12,

ул. Яблочная, 1 – 12

Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.

Отметим, через полтора месяца в Украине начнется отопительный сезон, однако не все мощности восстановлены на 100%. Именно поэтому в некоторых регионах, в частности в Одесской области, возможны блэкауты.