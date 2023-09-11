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Полсотни улиц Одессы остались без света: список адресов

11 сентября 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Полсотни улиц Одессы остались без света: список адресов
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 11 сентября, почти полсотни улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • ул. Ак. Глушко, 6А, 6В, 10, 12,
  • ул. Ак. Королева, 37, 37А,
  • ул. Люстдорфская дорога, 155, 158/1, 158/2

Где не будет света до 19:00

  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Степная, 1-31,
  • ул. Хуторская, 45-71
  • ул. Базарно, 77, 85, 87,
  • ул. В. Холодной площадь, 1, 3,
  • ул. Вицеадмирала Жукова переулок, 2/6, 4/23, 2, 4
  • ул. Дежнева, 1-9,
  • ул. Депутатский переулок, 1-10,
  • ул. Дидрихсона, 27, 31,
  • ул. Дюковская, 6,
  • ул. Еврейская, 1, 1/9,
  • пров. Ермака, 1 – 10,
  • ул. Канатная, 34 – 41/18,
  • ул. Кочелова, 1 – 39,
  • пров. Ковровый, 1 – 10,
  • ул. Кузнечная, 19 – 55,
  • ул. Лейтенанта Шмидта, 15, 17,
  • ул. Лобачевского, 1 – 10,
  • ул. Л. Толстого, 17, 19,
  • ул. Малая Арнаутская, 36 – 59,
  • ул. Маразлиевская, 1 – 48,
  • пров. Метрополитеновский, 1 – 9А,
  • ул. Нежинская, 64 – 72,
  • ул. Новосельского, 84 – 104,
  • ул. Осипова, 39 – 50/52,
  • ул. Пантелеймоновская, 56,
  • ул. Платанова, 67 – 85А,
  • ул. Полтавская, 1А – 38,
  • ул. Преображенская, 1 – 37,
  • пров. Пржевальского, 1 – 10,
  • пров. Радищева, 1 – 10,
  • ул. Радостная, 56 – 112,
  • пров. Скрипичный, 1 – 10Б,
  • ул. Соборная площадь, 1,
  • ул. Софиевская, 15/17-32,
  • ул. Спиридоновская, 12 – 21,
  • ул. Старопортофранковская, 1, 1/2, 3,
  • ул. Тираспольская, 112,
  • ул. Троицкая, 2 – 7/2,
  • ул. Успенская, 72,
  • ул. Челюскинцев, 23,
  • пров. Яблочкиной, 9, 12,
  • ул. Яблочная, 1 – 12

Напомним, в Украине продолжают готовиться к следующему отопительному сезону и вероятным ударам российской армии по энергетическим объектам. Если обстрелов не будет, то у всех украинцев будет свет.

Отметим, через полтора месяца в Украине начнется отопительный сезон, однако не все мощности восстановлены на 100%. Именно поэтому в некоторых регионах, в частности в Одесской области, возможны блэкауты.

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