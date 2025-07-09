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Головна Одеса Логістика майбутнього — мережа з Україною, Молдовою та Румунією

Логістика майбутнього — мережа з Україною, Молдовою та Румунією

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 06:33
Нова логістика — Україна, Молдова та Румунія об'єднуються
Залізничний коридор. Фото: DB Cargo

Повномасштабне вторгнення в Україну показало, наскільки нестабільними є логістичні маршрути, у тому числі — із сусідніми країнами. Так, пункти пропуску з Молдовою виявились просто не готовими до такого великого напливу біженців, автомобілів та товарів. Сьогодні ситуація трохи вирівнялася, але цього недостатньо. Необхідні великі та довгострокові проєкти, які б змогли об'єднати всі три держави регіону. Адже в розширенні транспортної інфраструктури зацікавлені не лише українці, а й у Молдові, і в Румунії. 

Які вже є напрацювання у цьому напрямку, журналісти Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю запитали у депутатки Республіки Молдова Інни Кошеру.

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Зв'язки Молдови з Україною

Регіональні зв’язки розглядаються як ключ до стабільності та розвитку. Особливо актуальним це стало після початку повномасштабної війни в Україні, яка змусила переосмислити логістику, транзит і навіть безпекові пріоритети. На цьому тлі Молдова прагне зміцнити співпрацю з сусідами — не лише для економічного прориву, а й для євроінтеграційного руху.

"Україна-Молдова й Україна-Румунія. Ми працюємо зараз на цих двох шляхах. З Румунією проводиться багато проєктів. Ми запустили вже реабілітацію мостів, зараз працюємо над реабілітацією залізниці. Тобто всі ці елементи включені в план економічного росту Республіки Молдова", — каже депутатка Республіки Молдова Інна Кошеру.

депутатка Республіки Молдова, Інна Кошеру, про звязки Молдови з Україною
Депутатка Республіки Молдова Інна Кошеру про зв'язки Молдови з Україною. Фото: Новини.LIVE

Інфраструктура — це не просто дороги і рейки, а запорука економічної незалежності та безпеки. Україна залишається стратегічним партнером. Особливо важливими стали спільні інфраструктурні ініціативи, які здатні розблокувати Молдову у випадку нових криз чи загроз.

"Ми обговорюємо всі ці проєкти з Україною. Тепер потрібно ідентифікувати фінансові засоби, щоб можна було реалізувати. Косуець–Ямпіль — це міст на якому  вже проводилися роботи з боку України. Тепер ми теж повинні запускати нашу частину, щоб остаточно завершити роботи", — зазначила експертка.

Президент України Володиммир Зеленський та президентка Молдови Майа Санду
Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Майя Санду на саміті в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Йдеться про проєкт, який має символічне та практичне значення. Після початку повномасштабної війни в Україні Молдова зіткнулася з новою реальністю — логістика була паралізована, пропускна здатність на кордонах вичерпана. 

Транспортні коридори для Молдови

Відсутність якісних транспортних коридорів оголила критичну вразливість країни до зовнішніх потрясінь. Саме тому інфраструктурна інтеграція з Україною та Румунією стала справою національної безпеки.

"Нам потрібно дуже багато сполучень. Бо ми побачили, коли почалася війна, у 2022 році РФ в Україні, усе заблокувалося в Молдові. Молдова просто по всім митним пунктам була заблокована. Бо в нас немає цієї пропускної спроможності", — наголосила Інна Кошеру.

депутатка Республіки Молдова, Інна Кошеру, про транспортні коридори
Експертка Інна Кошеру про транспортні коридори для Молдови. Фото: Новини.LIVE

Як зазначила депутатка, уряд країни готується до післявоєнного періоду, коли регіон потребуватиме швидкого відновлення, а транспортна доступність стане критично важливою. На особливому контролі — авіаційна сфера. Українці вже використовують молдовські аеропорти як точки виходу до Європи, а в майбутньому ця логістика може значно розширитись.

"Я сподіваюся на мир і сподіваюся, що українці будуть використовувати свої аеропорти. А ми будемо розвивати цю сферу, тому що ця зв’язка повинна бути розвита дуже добре для того, щоб залучати інвестиції", — зауважила експертка.

Аеропорт Кишинева
Міжнародний аеропорт Кишинів. Фото: wikipedia

Саме питання доходів сьогодні турбує громадян, які пережили стрімке зростання цін на газ, електроенергію та товари першої потреби. 

Інвестиції в Молдову

В умовах загальної нестабільності інвестори не поспішають вкладати в економіку. Але ситуацію можна змінити — за умови розбудови якісної інфраструктури, стабільної енергетики й прозорих правил гри.

"Інвестиції в Молдову не приходять через те, що в регіоні війна. Навіть якщо в Республіці Молдова ніхто не воює, інвестори не приходять. Але інвестори не приходять ще й тому, що немає цих інфраструктурних проєктів. Тут має бути стабільна енергетика, гарна залізнична логістика, система, яка по-справжньому зв’яже Україну і Молдову з Європою", — зауважила депутатка.

Експертка Інна Кошеру, про Інвестиції в Молдову
Депутатка Республіки Молдова Інна Кошеру про інвестиції в Молдову. Фото: Новини.LIVE

Інвестори хочуть бачити країну з сучасними аеропортами, безпечними маршрутами й передбачуваними умовами. Без цих факторів жодні декларації не перетворяться на економічний прорив. Розширення сполучень, модернізація інфраструктури, запуск нових логістичних маршрутів — усе це вкрай важливо як для Молдови, так і для України. Особливо в час, коли Москва намагається через вибори, фейки й підкуп дестабілізувати цілі регіони.

Раніше ми писали, чого очікувати Україні від виборів у Молдові. А також про скандал у Молдові, коли Україна ледь не покинула конгрес. 

Одеса Молдова Україна Новини Одеси Румунія співпраця
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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