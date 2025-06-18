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Головна Одеса Скандал у Молдові — Україна ледь не покинула конгрес через РФ

Скандал у Молдові — Україна ледь не покинула конгрес через РФ

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 10:50
Скандал у Молдові за участю вина, України та російського прапора
Всесвітній конгрес вина. Фото: 46th World Congress of Vine and Wine
Ключові моменти Скандал з прапором Молдова пішла назустріч

Українська делегація хотіла покинути Всесвітній конгрес вина у Кишиневі через присутність російських учасників та прапора. Це призвело до скандалу, в результаті якого стяг РФ зняли, а наші винороби вирішили залишитися.

Про це повідомив представник української делегації Володимир Курченко у соцмережі.

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Скандал з прапором

Делегація від Укрвинпрому та Українського інституту вина припинила свою участь у 46-му Всесвітньому конгресі винограду. Таке рішення було ухвалено за рекомендацією посольства нашої держави в Молдові та за дорученням Міністерства аграрної політики та продовольства. Винороби зазначили причини, через які мали піти:

  • присутність російської делегації,
  •  офіційне розміщення прапора держави-агресора,
  • організація міжурядових заходів з її участю,

"Ми вважаємо такий нейтралітет прямою угодою з агресором, а участь України поряд з країною, яка щодня вбиває наших громадян та руйнує інфраструктуру, є неприйнятною та принизливою", — йдеться у повідомленні Володимира Кучеренка.

Скандал у Молдові через прапор РФ — чим завершився - фото 1
Пост Володимира Курченка. Фото: скриншот

Молдова пішла назустріч

Внаслідок скандалу відбулася зустріч посла України Пауна Роговея та міністра сільського господарства Молдови Володимира Боля. На ній дипломати дійшли консенсусу — країна-організатор погодилась усунути недоліки та прибрати символіку РФ.

"Ми вдячні українським дипломатам за принципову позицію, яка дозволила захистити національні інтереси, водночас зберігши можливість представляти українську науку та виноробство у міжнародному професійному середовищі", — написав Володимир Курченко.

Скандал у Молдові через прапор РФ — чим завершився - фото 2
Друге повідомлення Володимира Курченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибори у Молдові та вплив на них із боку Росії. А також про те, які документи необхідно мати для подорожі до Кишинева.

Одеса Молдова скандал вино Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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