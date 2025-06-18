Скандал в Молдове с участием вина, Украины и российского флага

Скандал в Молдове — Украина чуть не покинула конгресс из-за РФ
Украинская делегация хотела покинуть Всемирный конгресс вина в Кишиневе из-за присутствия российских участников и флага. Это привело к скандалу, в результате которого флаг РФ был снят, а наши виноделы решили остаться.
Об этом сообщил представитель украинской делегации Владимир Курченко в соцсети.
Скандал с флагом
Делегация от Укрвинпрома и Украинского института вина прекратила свое участие в 46-м Всемирном конгрессе винограда. Такое решение было принято по рекомендации посольства нашего государства в Молдове и по поручению Министерства аграрной политики и продовольствия. Виноделы указали следующие причины своего ухода:
- Присутствие российской делегации,
- Официальное размещение флага государства-агрессора,
- организация межправительственных мероприятий с ее участием.
"Мы считаем такой нейтралитет прямым соглашением с агрессором, а участие Украины рядом со страной, которая ежедневно убивает наших граждан и разрушает инфраструктуру, является неприемлемым и унизительным", — говорится в сообщении Владимира Кучеренко.
Молдова пошла навстречу
В результате скандала состоялась встреча посла Украины Пауна Роговея и министра сельского хозяйства Молдовы Владимира Боля. На ней дипломаты пришли к консенсусу — страна-организатор согласилась устранить недостатки и убрать символику РФ.
"Мы благодарны украинским дипломатам за принципиальную позицию, которая позволила защитить национальные интересы, одновременно сохранив возможность представлять украинскую науку и виноделие в международной профессиональной среде", — написал Владимир Курченко.
Напомним, недавно мы писали о выборах в Молдове и влиянии на них со стороны России. А также о том, какие документы необходимо иметь для путешествия в Кишинев.
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