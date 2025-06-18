Скандал в Молдове с участием вина, Украины и российского флага

Всемирный конгресс вина. Фото: 46th World Congress of Vine and Wine

Украинская делегация хотела покинуть Всемирный конгресс вина в Кишиневе из-за присутствия российских участников и флага. Это привело к скандалу, в результате которого флаг РФ был снят, а наши виноделы решили остаться.

Об этом сообщил представитель украинской делегации Владимир Курченко в соцсети.

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Скандал с флагом

Делегация от Укрвинпрома и Украинского института вина прекратила свое участие в 46-м Всемирном конгрессе винограда. Такое решение было принято по рекомендации посольства нашего государства в Молдове и по поручению Министерства аграрной политики и продовольствия. Виноделы указали следующие причины своего ухода:

Присутствие российской делегации,

Официальное размещение флага государства-агрессора,

организация межправительственных мероприятий с ее участием.

"Мы считаем такой нейтралитет прямым соглашением с агрессором, а участие Украины рядом со страной, которая ежедневно убивает наших граждан и разрушает инфраструктуру, является неприемлемым и унизительным", — говорится в сообщении Владимира Кучеренко.

Пост Владимира Курченко. Фото: скриншот

Молдова пошла навстречу

В результате скандала состоялась встреча посла Украины Пауна Роговея и министра сельского хозяйства Молдовы Владимира Боля. На ней дипломаты пришли к консенсусу — страна-организатор согласилась устранить недостатки и убрать символику РФ.

"Мы благодарны украинским дипломатам за принципиальную позицию, которая позволила защитить национальные интересы, одновременно сохранив возможность представлять украинскую науку и виноделие в международной профессиональной среде", — написал Владимир Курченко.

Второе сообщение Владимира Курченко. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о выборах в Молдове и влиянии на них со стороны России. А также о том, какие документы необходимо иметь для путешествия в Кишинев.