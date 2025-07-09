Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Логистика будущего — сеть из Украины, Молдовы и Румынии

Логистика будущего — сеть из Украины, Молдовы и Румынии

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 06:33
Новая логистика - Украина, Молдова и Румыния объединяются
Железнодорожный коридор. Фото: DB Cargo

Полномасштабное вторжение в Украину показало, насколько нестабильными являются логистические маршруты, в том числе — с соседними странами. Так, пункты пропуска с Молдовой оказались просто не готовы к такому большому наплыву беженцев, автомобилей и товаров. Сегодня ситуация немного выровнялась, но этого недостаточно. Необходимы большие и долгосрочные проекты, которые смогли бы объединить все три государства региона. Ведь в расширении транспортной инфраструктуры заинтересованы не только украинцы, но и в Молдове, и в Румынии.

Какие уже есть наработки в этом направлении, журналисты Новини.LIVE в эксклюзивном интервью спросили у депутата Республики Молдова Инны Кошеру.

Реклама
Читайте также:

Связи Молдовы с Украиной

Региональные связи рассматриваются как ключ к стабильности и развитию. Особенно актуальным это стало после начала полномасштабной войны в Украине, которая заставила переосмыслить логистику, транзит и даже приоритеты безопасности. На этом фоне Молдова стремится укрепить сотрудничество с соседями — не только для экономического прорыва, но и для евроинтеграционного движения.

"Украина-Молдова и Украина-Румыния. Мы работаем сейчас на этих двух путях. С Румынией проводится много проектов. Мы запустили уже реабилитацию мостов, сейчас работаем над реабилитацией железной дороги. То есть все эти элементы включены в план экономического роста Республики Молдова", — говорит депутат Республики Молдова Инна Кошеру.

депутатка Республіки Молдова, Інна Кошеру, про звязки Молдови з Україною
Депутат Республики Молдова Инна Кошеру о связях Молдовы с Украиной. Фото: Новини.LIVE

Инфраструктура — это не просто дороги и рельсы, а залог экономической независимости и безопасности. Украина остается стратегическим партнером. Особенно важными стали совместные инфраструктурные инициативы, которые способны разблокировать Молдову в случае новых кризисов или угроз.

"Мы обсуждаем все эти проекты с Украиной. Теперь нужно идентифицировать финансовые средства, чтобы можно было реализовать. Косуец-Ямполь  это мост, на котором уже проводились работы со стороны Украины. Теперь мы тоже должны запускать нашу часть, чтобы завершить работы", — отметила эксперт.

Президент України Володиммир Зеленський та президентка Молдови Майа Санду
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду на саммите в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Речь идет о проекте, который имеет символическое и практическое значение. После начала полномасштабной войны в Украине Молдова столкнулась с новой реальностью — логистика была парализована, пропускная способность на границах исчерпана.

Транспортные коридоры для Молдовы

Отсутствие качественных транспортных коридоров обнажило критическую уязвимость страны к внешним потрясениям. Именно поэтому инфраструктурная интеграция с Украиной и Румынией стала делом национальной безопасности.

"Нам нужно очень много соединений. Потому что мы увидели, когда началась война в 2022 году в Украине, все заблокировалось в Молдове. Молдова просто по всем таможенным пунктам была заблокирована. Потому что у нас нет этой пропускной способности", — отметила Инна Кошеру.

депутатка Республіки Молдова, Інна Кошеру, про транспортні коридори
Эксперт Инна Кошеру о транспортных коридорах для Молдовы. Фото: Новини.LIVE

Как отметила депутат, правительство страны готовится к послевоенному периоду, когда регион потребует быстрого восстановления, а транспортная доступность станет критически важной. На особом контроле — авиационная сфера. Украинцы уже используют молдавские аэропорты как точки выхода в Европу, а в будущем эта логистика может значительно расшириться.

"Я надеюсь на мир и надеюсь, что украинцы будут использовать свои аэропорты. А мы будем развивать эту сферу, потому что эта связка должна быть развита очень хорошо для того, чтобы привлекать инвестиции", — отметила эксперт.

Аеропорт Кишинева
Международный аэропорт Кишинев. Фото: wikipedia

Именно вопрос доходов сегодня беспокоит граждан, которые пережили стремительный рост цен на газ, электроэнергию и товары первой необходимости.

Инвестиции в Молдову

В условиях общей нестабильности инвесторы не спешат вкладывать в экономику. Но ситуацию можно изменить — при условии развития качественной инфраструктуры, стабильной энергетики и прозрачных правил игры.

"Инвестиции в Молдову не приходят из-за того, что в регионе война. Даже если в Республике Молдова никто не воюет, инвесторы не приходят. Но инвесторы не приходят еще и потому, что нет этих инфраструктурных проектов. Здесь должна быть стабильная энергетика, хорошая железнодорожная логистика, система, которая по-настоящему свяжет Украину и Молдову с Европой", — отметила Инна Кошеру.

Експертка Інна Кошеру, про Інвестиції в Молдову
Депутат Республики Молдова Инна Кошеру об инвестициях в Молдову. Фото: Новини.LIVE

Инвесторы хотят видеть страну с современными аэропортами, безопасными маршрутами и предсказуемыми условиями. Без этих факторов никакие декларации не превратятся в экономический прорыв. Расширение сообщений, модернизация инфраструктуры, запуск новых логистических маршрутов — все это крайне важно как для Молдовы, так и для Украины. Особенно в то время, когда Москва пытается через выборы, фейки и подкуп дестабилизировать целые регионы.

Ранее мы писали, чего ожидать Украине от выборов в Молдове. А также о скандале в Молдове, из-за чего Украина едва не покинула конгресс.

Одесса Молдова Украина Новости Одессы Румуния сотрудничество
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации