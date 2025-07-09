Новая логистика - Украина, Молдова и Румыния объединяются

Железнодорожный коридор. Фото: DB Cargo

Полномасштабное вторжение в Украину показало, насколько нестабильными являются логистические маршруты, в том числе — с соседними странами. Так, пункты пропуска с Молдовой оказались просто не готовы к такому большому наплыву беженцев, автомобилей и товаров. Сегодня ситуация немного выровнялась, но этого недостаточно. Необходимы большие и долгосрочные проекты, которые смогли бы объединить все три государства региона. Ведь в расширении транспортной инфраструктуры заинтересованы не только украинцы, но и в Молдове, и в Румынии.

Какие уже есть наработки в этом направлении, журналисты Новини.LIVE в эксклюзивном интервью спросили у депутата Республики Молдова Инны Кошеру.

Реклама

Читайте также:

Связи Молдовы с Украиной

Региональные связи рассматриваются как ключ к стабильности и развитию. Особенно актуальным это стало после начала полномасштабной войны в Украине, которая заставила переосмыслить логистику, транзит и даже приоритеты безопасности. На этом фоне Молдова стремится укрепить сотрудничество с соседями — не только для экономического прорыва, но и для евроинтеграционного движения.

"Украина-Молдова и Украина-Румыния. Мы работаем сейчас на этих двух путях. С Румынией проводится много проектов. Мы запустили уже реабилитацию мостов, сейчас работаем над реабилитацией железной дороги. То есть все эти элементы включены в план экономического роста Республики Молдова", — говорит депутат Республики Молдова Инна Кошеру.

Депутат Республики Молдова Инна Кошеру о связях Молдовы с Украиной. Фото: Новини.LIVE

Инфраструктура — это не просто дороги и рельсы, а залог экономической независимости и безопасности. Украина остается стратегическим партнером. Особенно важными стали совместные инфраструктурные инициативы, которые способны разблокировать Молдову в случае новых кризисов или угроз.

"Мы обсуждаем все эти проекты с Украиной. Теперь нужно идентифицировать финансовые средства, чтобы можно было реализовать. Косуец-Ямполь — это мост, на котором уже проводились работы со стороны Украины. Теперь мы тоже должны запускать нашу часть, чтобы завершить работы", — отметила эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду на саммите в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Речь идет о проекте, который имеет символическое и практическое значение. После начала полномасштабной войны в Украине Молдова столкнулась с новой реальностью — логистика была парализована, пропускная способность на границах исчерпана.

Транспортные коридоры для Молдовы

Отсутствие качественных транспортных коридоров обнажило критическую уязвимость страны к внешним потрясениям. Именно поэтому инфраструктурная интеграция с Украиной и Румынией стала делом национальной безопасности.

"Нам нужно очень много соединений. Потому что мы увидели, когда началась война в 2022 году в Украине, все заблокировалось в Молдове. Молдова просто по всем таможенным пунктам была заблокирована. Потому что у нас нет этой пропускной способности", — отметила Инна Кошеру.

Эксперт Инна Кошеру о транспортных коридорах для Молдовы. Фото: Новини.LIVE

Как отметила депутат, правительство страны готовится к послевоенному периоду, когда регион потребует быстрого восстановления, а транспортная доступность станет критически важной. На особом контроле — авиационная сфера. Украинцы уже используют молдавские аэропорты как точки выхода в Европу, а в будущем эта логистика может значительно расшириться.

"Я надеюсь на мир и надеюсь, что украинцы будут использовать свои аэропорты. А мы будем развивать эту сферу, потому что эта связка должна быть развита очень хорошо для того, чтобы привлекать инвестиции", — отметила эксперт.

Международный аэропорт Кишинев. Фото: wikipedia

Именно вопрос доходов сегодня беспокоит граждан, которые пережили стремительный рост цен на газ, электроэнергию и товары первой необходимости.

Инвестиции в Молдову

В условиях общей нестабильности инвесторы не спешат вкладывать в экономику. Но ситуацию можно изменить — при условии развития качественной инфраструктуры, стабильной энергетики и прозрачных правил игры.

"Инвестиции в Молдову не приходят из-за того, что в регионе война. Даже если в Республике Молдова никто не воюет, инвесторы не приходят. Но инвесторы не приходят еще и потому, что нет этих инфраструктурных проектов. Здесь должна быть стабильная энергетика, хорошая железнодорожная логистика, система, которая по-настоящему свяжет Украину и Молдову с Европой", — отметила Инна Кошеру.

Депутат Республики Молдова Инна Кошеру об инвестициях в Молдову. Фото: Новини.LIVE

Инвесторы хотят видеть страну с современными аэропортами, безопасными маршрутами и предсказуемыми условиями. Без этих факторов никакие декларации не превратятся в экономический прорыв. Расширение сообщений, модернизация инфраструктуры, запуск новых логистических маршрутов — все это крайне важно как для Молдовы, так и для Украины. Особенно в то время, когда Москва пытается через выборы, фейки и подкуп дестабилизировать целые регионы.

Ранее мы писали, чего ожидать Украине от выборов в Молдове. А также о скандале в Молдове, из-за чего Украина едва не покинула конгресс.