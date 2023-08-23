Планове відключення: де в Одесі не буде світла

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 серпня, понад 20 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

вул. Балківська, 14 А, 20, 26 – 32А,

вул. Михайлівська, 46, 46А,

вул. Преображенська, 2, 4,

вул. Софієвська, 15,

вул. Торгова, 2, 5, 6, 6/39.

Де не буде світла до 19:00

вул. Академіка Вільямса, 56/1, 56/2, 56А,

пров. Аркадієвський, 4, 4/6,

вул. Варненська, 22,

вул. Жаботинського 56А,

вул. Інглезі, 3/1,

вул. Леваневського, 9, 9А,

пров. Леваневського, 9,

вул. Педагогічна, 29, 52, 52а, 54/1, 54/2, 54/3, 56, 56/2, 56/3, 58,

вул. Посмітного, 9, 10, 10/12, 10/12 корп.37, 12, 12а, 16, 18, 19, 19А, 25/1,

вул. Балківська, 128, 130,

вул. Гамова сквер, 13, 15, 17, 19,

вул. Георгія Гамова, 17,

вул. Заньковецької, 10, 11, 12, 12/20, 14,

вул. Академіка Панкратової 1-31А, 2-14,

вул. Володимира Хавкіна 1-31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 10Б, 13, 15А, 15Б, 39-53, 38-58,

вул. Степова, 1-31, 2-22,

вул. Хутірська, 15-71, 26-40,

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30°C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі.