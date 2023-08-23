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Планове відключення: де в Одесі не буде світла

23 серпня 2023 10:59
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Планове відключення: де в Одесі не буде світла
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 23 серпня, понад 20 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • вул. Балківська, 14 А, 20, 26 – 32А, 
  • вул. Михайлівська, 46, 46А, 
  • вул. Преображенська, 2, 4, 
  • вул. Софієвська, 15, 
  • вул. Торгова, 2, 5, 6, 6/39.

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Академіка Вільямса, 56/1, 56/2, 56А, 
  • пров. Аркадієвський, 4, 4/6, 
  • вул. Варненська, 22, 
  • вул. Жаботинського 56А, 
  • вул. Інглезі, 3/1, 
  • вул. Леваневського, 9, 9А, 
  • пров. Леваневського, 9, 
  • вул. Педагогічна, 29, 52, 52а, 54/1, 54/2, 54/3, 56, 56/2, 56/3, 58, 
  • вул. Посмітного, 9, 10, 10/12, 10/12 корп.37, 12, 12а, 16, 18, 19, 19А, 25/1,
  • вул. Балківська, 128, 130, 
  • вул. Гамова сквер, 13, 15, 17, 19, 
  • вул. Георгія Гамова, 17, 
  • вул. Заньковецької, 10, 11, 12, 12/20, 14, 
  • вул. Академіка Панкратової 1-31А, 2-14,
  • вул. Володимира Хавкіна 1-31, 
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Кругова, 10Б, 13, 15А, 15Б, 39-53, 38-58, 
  • вул. Степова, 1-31, 2-22, 
  • вул. Хутірська, 15-71, 26-40, 

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30°C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі

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