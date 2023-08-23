Плановое отключение: где в Одессе не будет света

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 августа, более 20 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света до 17:00

ул. Балковская, 14 А, 20, 26 – 32А,

ул. Михайловская, 46, 46А,

ул. Преображенская, 2, 4,

ул. Софиевская, 15,

ул. Торговая, 2, 5, 6, 6/39.

Где не будет света до 19:00

ул. Академика Вильямса, 56/1, 56/2, 56А,

пров. Аркадиевский, 4, 4/6,

ул. Варненская, 22,

ул. Жаботинского 56А,

ул. Инглеге, 3/1,

ул. Леваневского, 9, 9А,

пров. Леваневского, 9,

ул. Педагогическая, 29, 52, 52а, 54/1, 54/2, 54/3, 56, 56/2, 56/3, 58,

ул. Посмитного, 9, 10, 10/12, 10/12 корп.37, 12, 12а, 16, 18, 19, 19А, 25/1,

ул. Балковская, 128, 130,

ул. Гамовый сквер, 13, 15, 17, 19,

ул. Георгия Гамова, 17,

ул. Заньковецкой, 10, 11, 12, 12/20, 14,

ул. Академика Панкратовой 1-31А, 2-14,

ул. Владимира Хавкина 1-31,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Круговая, 10Б, 13, 15А, 15Б, 39-53, 38-58,

ул. Степная, 1-31, 2-22,

ул. Хуторская, 15-71, 26-40,

Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30°C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как ни остаться без света, читайте в материале.