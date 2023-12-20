Планові та аварійні відключення — де в Одесі немає води

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 20 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Космонавтів — усі будинки;

вул. Ніжинська, 43;

вул. Жоліо-Кюрі, 36;

вул. Махачкалинська, 17, 18.

вул. Саксаганського — усі будинки;

вул. Чикаленка — усі будинки;

вул. Тимірязєва — усі будинки;

вул. Рибальська — усі будинки;

вул. Довга — усі будинки.

Крім того, сьогодні в Одесі тривають аварійні відключення води. Адреси будинків можна дізнатися за посиланнями.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це, в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.