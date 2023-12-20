Планові та аварійні відключення — де в Одесі немає води
20 грудня 2023 13:30
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
Сьогодні, 20 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
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Де немає води
- вул. Космонавтів — усі будинки;
- вул. Ніжинська, 43;
- вул. Жоліо-Кюрі, 36;
- вул. Махачкалинська, 17, 18.
- вул. Саксаганського — усі будинки;
- вул. Чикаленка — усі будинки;
- вул. Тимірязєва — усі будинки;
- вул. Рибальська — усі будинки;
- вул. Довга — усі будинки.
Крім того, сьогодні в Одесі тривають аварійні відключення води. Адреси будинків можна дізнатися за посиланнями.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це, в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.
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