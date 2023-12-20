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Планові та аварійні відключення — де в Одесі немає води

20 грудня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Планові та аварійні відключення — де в Одесі немає води
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 20 грудня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Космонавтів — усі будинки; 
  • вул. Ніжинська, 43;
  • вул. Жоліо-Кюрі, 36;
  • вул. Махачкалинська, 17, 18. 
  • вул. Саксаганського — усі будинки; 
  • вул. Чикаленка — усі будинки; 
  • вул. Тимірязєва — усі будинки; 
  • вул. Рибальська — усі будинки;
  • вул. Довга — усі будинки.

Крім того, сьогодні в Одесі тривають аварійні відключення води. Адреси будинків можна дізнатися за посиланнями

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155. 

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це, в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

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