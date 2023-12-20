Плановые и аварийные отключения — где в Одессе нет воды

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 20 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

ул. Космонавтов — все дома;

ул. Нежинская, 43;

ул. Жолио-Кюри, 36;

ул. Махачкалинская, 17, 18.

ул. Саксаганского — все дома;

ул. Чикаленко — все дома;

ул. Тимирязева — все дома;

ул. Рыболовная — все дома;

ул. Долгая — все дома.

Кроме того, сегодня в Одессе продолжаются аварийные отключения воды. Адреса домов можно узнать по ссылкам.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.