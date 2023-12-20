Плановые и аварийные отключения — где в Одессе нет воды
20 декабря 2023 13:30
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
Сегодня, 20 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
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Где нет воды
- ул. Космонавтов — все дома;
- ул. Нежинская, 43;
- ул. Жолио-Кюри, 36;
- ул. Махачкалинская, 17, 18.
- ул. Саксаганского — все дома;
- ул. Чикаленко — все дома;
- ул. Тимирязева — все дома;
- ул. Рыболовная — все дома;
- ул. Долгая — все дома.
Кроме того, сегодня в Одессе продолжаются аварийные отключения воды. Адреса домов можно узнать по ссылкам.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.
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