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Плановые и аварийные отключения — где в Одессе нет воды

20 декабря 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Плановые и аварийные отключения — где в Одессе нет воды
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 20 декабря, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Космонавтов — все дома;
  • ул. Нежинская, 43;
  • ул. Жолио-Кюри, 36;
  • ул. Махачкалинская, 17, 18.
  • ул. Саксаганского — все дома;
  • ул. Чикаленко — все дома;
  • ул. Тимирязева — все дома;
  • ул. Рыболовная — все дома;
  • ул. Долгая — все дома.

Кроме того, сегодня в Одессе продолжаются аварийные отключения воды. Адреса домов можно узнать по ссылкам.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

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