Групу з 11-тьох ухилянтів викрили на Одещині - деталі від ДПСУ

На Одещині затримали порушників кордону. Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники затримали 11-тьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Молдовою. За допомогу в незаконному перевезенні кожен з порушників сплатив переправникам по шість тисяч доларів, проте до пункту призначення не дістався ніхто.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Читайте також:

Спроба перетнути кордон

Група зловмисників рухалася об'їзними дорогами на двох автомобілях.Прикордонники затримали водіїв, які організували незаконне переправлення. Один з них вже перебуває під арештом за рішенням суду.

Групу порушників затримали охоронці кордону на Одещині. Фото: ДПСУ

За незаконну організацію переправлення через державний кордон, водіям загрожує кримінальна відповідальність. Відповідно до частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України, за подібні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна. Щодо затриманих потенційних порушників кордону, їх чекають значні штрафи.

Інші спроби втекти до Молдови

Ми писали, що поліція Одещини зупинила ділків, які планували отримати 600 000 грн за переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Двоє організаторів намагалися довезти до Молдови шістьох чоловіків в обхід офіційних пунктів, але усіх викрили правоохоронці.

Також прикордонники затримали на Одещині дві групи військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон та втекти до Молдови. Усі ухилянти діяли за вказівками адміністраторів телеграм-каналів. Наразі порушників кордону затримано, а на перевізника складено протокол до поліції.