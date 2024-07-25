Группу из 11-ти ухилянцев разоблачили в Одесской области - детали от ГНСУ

В Одесской области задержали нарушителей границы. Фото: ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали 11-ти мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Молдовой. За помощь в незаконной перевозке каждый из нарушителей уплатил переправщикам по шесть тысяч долларов, однако до пункта назначения не добрался никто.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Попытка пересечь границу

Группа злоумышленников двигалась по объездным дорогам на двух автомобилях. Пограничники задержали водителей, организовавших незаконную переправку. Один из них уже находится под арестом по решению суда.

Группа нарушителей была задержана охранниками границы в Одесской области. Фото: ГПСУ

За незаконную организацию переправки через государственную границу водителям грозит уголовная ответственность. Согласно части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества. Относительно задержанных потенциальных нарушителей границы, то их ждут значительные штрафы.

Другие попытки бежать в Молдову

Мы писали, что полиция Одесской области остановила дельцов, которые планировали получить 600 000 грн за переправку военнообязанных через государственную границу. Двое организаторов пытались довезти в Молдову шестерых мужчин в обход официальных пунктов, но всех разоблачили правоохранители.

Также пограничники задержали в Одесской области две группы военнообязанных мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу и бежать в Молдову. Все уклонявшиеся действовали по указаниям администраторов телеграмм-каналов. В настоящее время нарушители границы задержаны, а на перевозчика составлен протокол в полицию.