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Выезд в Молдову не удался — на Одесчине задержали очередную группу уклонистов

25 июля 2024 12:36
Верзилова Єлизавета - редактор
Группу из 11-ти ухилянцев разоблачили в Одесской области - детали от ГНСУ
В Одесской области задержали нарушителей границы. Фото: ГПСУ
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области пограничники задержали 11-ти мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Молдовой. За помощь в незаконной перевозке каждый из нарушителей уплатил переправщикам по шесть тысяч долларов, однако до пункта назначения не добрался никто.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Попытка пересечь границу

Группа злоумышленников двигалась по объездным дорогам на двух автомобилях. Пограничники задержали водителей, организовавших незаконную переправку. Один из них уже находится под арестом по решению суда.

В Одесской области призывники планировали добраться до Молдовы
Группа нарушителей была задержана охранниками границы в Одесской области. Фото: ГПСУ

За незаконную организацию переправки через государственную границу водителям грозит уголовная ответственность. Согласно части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, за подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества. Относительно задержанных потенциальных нарушителей границы, то их ждут значительные штрафы.

Другие попытки бежать в Молдову

Мы писали, что полиция Одесской области остановила дельцов, которые планировали получить 600 000 грн за переправку военнообязанных через государственную границу. Двое организаторов пытались довезти в Молдову шестерых мужчин в обход официальных пунктов, но всех разоблачили правоохранители.

Также пограничники задержали в Одесской области две группы военнообязанных мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу и бежать в Молдову. Все уклонявшиеся действовали по указаниям администраторов телеграмм-каналов. В настоящее время нарушители границы задержаны, а на перевозчика составлен протокол в полицию.

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