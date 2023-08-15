Прогноз погоди та температура Чорного моря в Одесі на сьогодні — 15 серпня

Люди засмагають на пляжі. Фото: google

Сьогодні, 15 серпня на одеситів та мешканців області чекає теплий малохмарний день. Температура Чорного моря прогріється до 23°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 6-11 м/с.

Температура вночі 19-21°С, вдень 28-30°С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість — 34%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 6-11 м/с.

Температура вночі 16-21°С, вдень 28-33°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +22 до +23 градусів. Біля берега Одеси вода потеплішала.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Маріуполя та Генічеська. Вода там прогрілася до +26°С. В Одесі температура води прогрілась до +23°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Погода в Україні

У вівторок, 15 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність у всіх регіонах України. Дощів не очікується. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.