Прогноз погоди та температура Чорного моря в Одесі на сьогодні — 15 серпня

Пляжна погода: що прогнозують синоптики для Одеси на сьогодні
Сьогодні, 15 серпня на одеситів та мешканців області чекає теплий малохмарний день. Температура Чорного моря прогріється до 23°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 6-11 м/с.
- Температура вночі 19-21°С, вдень 28-30°С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 34%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 6-11 м/с.
- Температура вночі 16-21°С, вдень 28-33°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Температура Чорного моря
Температура Чорного моря в середньому коливається від +22 до +23 градусів. Біля берега Одеси вода потеплішала.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Маріуполя та Генічеська. Вода там прогрілася до +26°С. В Одесі температура води прогрілась до +23°С.
Погода в Україні
У вівторок, 15 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність у всіх регіонах України. Дощів не очікується. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.