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Пляжна погода: що прогнозують синоптики для Одеси на сьогодні

15 серпня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди та температура Чорного моря в Одесі на сьогодні — 15 серпня
Люди засмагають на пляжі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 15 серпня на одеситів та мешканців області чекає теплий малохмарний день. Температура Чорного моря прогріється до 23°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 6-11 м/с.
  • Температура вночі 19-21°С, вдень 28-30°С.
  • Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
  • Вологість — 34%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  •  Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 6-11 м/с.
  • Температура вночі 16-21°С, вдень 28-33°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +22 до +23 градусів. Біля берега Одеси вода потеплішала. 

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost
Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Маріуполя та Генічеська. Вода там прогрілася до +26°С. В Одесі температура води прогрілась до +23°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost
Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Погода в Україні

У вівторок, 15 серпня, синоптики прогнозують невелику хмарність у всіх регіонах України. Дощів не очікується. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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