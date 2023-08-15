Прогноз погоды и температура Черного моря в Одессе на сегодня - 15 августа.

Люди загорают на пляже. Фото: google

Сегодня, 15 августа одесситов и жителей области ждет теплый малооблачный день. Температура Черного моря прогреется до 23°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем ​​28-30°С.

Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Влажность — 34%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем ​​28-33°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +22 до +23 градусов. У берега Одессы вода потеплела.

Температура Черного моря. Карта составлена ​​на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Мариуполя и Геническа. Вода там прогрелась до +26°С. В Одессе температура воды прогрелась до +23°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Погода в Украине

Во вторник, 15 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность во всех регионах Украины. Дождей не ожидается. Подробный прогноз погоды читайте в материале.