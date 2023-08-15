Прогноз погоды и температура Черного моря в Одессе на сегодня - 15 августа.

Пляжная погода: что прогнозируют синоптики для Одессы на сегодня
Сегодня, 15 августа одесситов и жителей области ждет теплый малооблачный день. Температура Черного моря прогреется до 23°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
- Температура ночью 19-21°С, днем 28-30°С.
- Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
- Влажность — 34%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
- Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Температура Черного моря
Температура Черного моря в среднем колеблется от +22 до +23 градусов. У берега Одессы вода потеплела.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Мариуполя и Геническа. Вода там прогрелась до +26°С. В Одессе температура воды прогрелась до +23°С.
Погода в Украине
Во вторник, 15 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность во всех регионах Украины. Дождей не ожидается. Подробный прогноз погоды читайте в материале.