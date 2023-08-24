Температура моря сьогодні — Чорне море 24 серпня

Пляжний день: яка температура Чорного моря сьогодні
В Чорному морі вода прогрілась до рекордних 27 градусів. Втім, поніжитись на пляжі можна тільки з восьмої ранку до восьмої вечора, адже в регіоні діють певні правила.
Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 24 серпня.
Температура Чорного моря
Температура Чорного моря в середньому коливається від +23°С до +28°С. Біля берега Одеси вода потеплішала.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Кирилівки. Вода там прогрілася до +28°С. В Одесі температура води сягає +26°С.
Нагадаємо, екоактивіст перевірив надійність захисної сітки, що натягнули від мін у морі. Чи безпечно плавати в Одесі, на його думку, — дивіться в матеріалі.