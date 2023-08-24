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Пляжный день: какая температура Черного моря сегодня

24 августа 2023 04:58
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Анна Мурадова
Редактор
Температура моря сегодня – Черное море 24 августа
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море вода прогрелась до рекордных 27 градусов. Впрочем, понежиться на пляже можно только с восьми утра до восьми вечера, поскольку в регионе действуют правила.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 24 августа.

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Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +23 до +28°С. У берега Одессы вода потеплела.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды около побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Кирилловки. Вода там прогрелась до +28°С. В Одессе температура воды достигает 26°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost
Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, экоактивист проверил надежность натянувших от мин в море защитной сетки. Безопасно ли плавать в Одессе, по его мнению, смотрите в материале.

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