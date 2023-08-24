Температура моря сегодня – Черное море 24 августа

Пляжный день: какая температура Черного моря сегодня
В Черном море вода прогрелась до рекордных 27 градусов. Впрочем, понежиться на пляже можно только с восьми утра до восьми вечера, поскольку в регионе действуют правила.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 24 августа.
Температура Черного моря
Температура Черного моря в среднем колеблется от +23 до +28°С. У берега Одессы вода потеплела.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Кирилловки. Вода там прогрелась до +28°С. В Одессе температура воды достигает 26°С.
Напомним, экоактивист проверил надежность натянувших от мин в море защитной сетки. Безопасно ли плавать в Одессе, по его мнению, смотрите в материале.