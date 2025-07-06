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Головна Одеса Пляжний сезон в Одесі — яка температура моря сьогодні

Пляжний сезон в Одесі — яка температура моря сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 05:27
Погода в Одесі 6 липня — температура повітря і моря
Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у неділю, 6 липня, в Одесі та області очікується тепла погода без опадів. Повітря прогріється до +29 °C у місті й до +35 °C в окремих районах області. Вітер помірний, а море залишається прохолодним — усього +18…+19°C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, вдень південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +20...+22 °С, вдень +27...29 °С.
  • Температура морської води +18...+19 °С.
Пляжний сезон в Одесі — яка температура моря сьогодні - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, вдень південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +17...+22 °С, вдень +27...+32 °С, місцями до +35 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Пляжний сезон в Одесі — яка температура моря сьогодні - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Пожежна небезпека в Одеській області

Окрім вітру та холодного моря, в кількох районах Одеської області прогнозують підвищену пожежну небезпеку. Через спеку й вітер навіть найменше займання може спричинити поширення вогню. Така ситуація спостерігається в населених пунктах: Одеса, Чорноморськ, Роздільна, Ізмаїл, Вилкове, Білгород-Дністровський, Сарата, Болград, Любашівка, Затишшя, Сербка.

Пляжний сезон в Одесі — яка температура моря сьогодні - фото 3
Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, цьогоріч липень очікується значно тепліший за кліматичну норму та посушливіший. Також ми писали, що Європу охопила аномальна спека до +42°C .

Одеса Чорне море Одеська область синоптик Новини Одеси температура
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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