Погода в Одесі 6 липня — температура повітря і моря

Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у неділю, 6 липня, в Одесі та області очікується тепла погода без опадів. Повітря прогріється до +29 °C у місті й до +35 °C в окремих районах області. Вітер помірний, а море залишається прохолодним — усього +18…+19°C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, вдень південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +20...+22 °С, вдень +27...29 °С.

Температура морської води +18...+19 °С.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, вдень південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +17...+22 °С, вдень +27...+32 °С, місцями до +35 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Пожежна небезпека в Одеській області

Окрім вітру та холодного моря, в кількох районах Одеської області прогнозують підвищену пожежну небезпеку. Через спеку й вітер навіть найменше займання може спричинити поширення вогню. Така ситуація спостерігається в населених пунктах: Одеса, Чорноморськ, Роздільна, Ізмаїл, Вилкове, Білгород-Дністровський, Сарата, Болград, Любашівка, Затишшя, Сербка.

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, цьогоріч липень очікується значно тепліший за кліматичну норму та посушливіший. Також ми писали, що Європу охопила аномальна спека до +42°C .