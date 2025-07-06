Погода в Одесі 6 липня — температура повітря і моря

Пляжний сезон в Одесі — яка температура моря сьогодні
Сьогодні, у неділю, 6 липня, в Одесі та області очікується тепла погода без опадів. Повітря прогріється до +29 °C у місті й до +35 °C в окремих районах області. Вітер помірний, а море залишається прохолодним — усього +18…+19°C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, вдень південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +20...+22 °С, вдень +27...29 °С.
- Температура морської води +18...+19 °С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, вдень південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +17...+22 °С, вдень +27...+32 °С, місцями до +35 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Пожежна небезпека в Одеській області
Окрім вітру та холодного моря, в кількох районах Одеської області прогнозують підвищену пожежну небезпеку. Через спеку й вітер навіть найменше займання може спричинити поширення вогню. Така ситуація спостерігається в населених пунктах: Одеса, Чорноморськ, Роздільна, Ізмаїл, Вилкове, Білгород-Дністровський, Сарата, Болград, Любашівка, Затишшя, Сербка.
Нагадаємо, цьогоріч липень очікується значно тепліший за кліматичну норму та посушливіший. Також ми писали, що Європу охопила аномальна спека до +42°C .
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