Погода в Одессе 6 июля - температура воздуха и моря - температура воздуха и моря

Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в воскресенье, 6 июля, в Одессе и области ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +29 °C в городе и до +35 °C в отдельных районах области. Ветер умеренный, а море остается прохладным — всего +18...+19°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +20...+22 °С, днем +27...29 °С.

Температура морской воды +18...+19 °С.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +17...+22 °С, днем +27...+32 °С, местами до +35 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Пожарная опасность в Одесской области

Кроме ветра и холодного моря, в нескольких районах Одесской области прогнозируют повышенную пожарную опасность. Из-за жары и ветра даже малейшее возгорание может привести к распространению огня. Такая ситуация наблюдается в населенных пунктах: Одесса, Черноморск, Раздельная, Измаил, Вилково, Белгород-Днестровский, Сарата, Болград, Любашевка, Затишье, Сербка.

Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, в этом году июль ожидается значительно теплее климатической нормы и засушливый. Также мы писали, что Европу охватила аномальная жара до +42°C.