Одеса погода 18 серпня: море тепле, до +28 °С вдень

Пляжний сезон в Одесі — яка температура моря сьогодні
Серпень продовжує тішити Одесу гарною погодою. Сьогодні, 18 серпня, вдень повітря прогріється до 28 °С, а море залишиться комфортним — близько +22...+23 °С. Небо буде з хмарами, але дощу місто майже не побачить.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Синоптики прогнозують денну температуру на рівні +26...+28 °С, уночі — до +17...+19 °С. Дутиме північно-західний вітер зі швидкістю 9-14 м/с, тому спека відчуватиметься не так сильно. Окрім цього через сильний вітер оголошено штормове попередження.
Температура Чорного моря
Найприємніше — температура Чорного моря. Вона коливатиметься в межах +22...+23 °С, що створює ідеальні умови для купання. Навіть у вітряну погоду вода залишається теплою й приємною.
Погода в Одеській області
В області вдень прогнозують від +25 °С до +30 °С, вночі — +14...19 °С. У деяких районах можливі короткі дощі з грозами, але загалом погода сприятлива, видимість на автошляхах добра.
Прогноз пожежної небезпеки на Одещині
На Одещині погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, в Україні невдовзі можуть зникнути зими, вони суттєво потеплішають. Також ми повідомляли, що може зрости тривалість літа до 180 днів.
