Одеса погода 18 серпня: море тепле, до +28 °С вдень

Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Серпень продовжує тішити Одесу гарною погодою. Сьогодні, 18 серпня, вдень повітря прогріється до 28 °С, а море залишиться комфортним — близько +22...+23 °С. Небо буде з хмарами, але дощу місто майже не побачить.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Синоптики прогнозують денну температуру на рівні +26...+28 °С, уночі — до +17...+19 °С. Дутиме північно-західний вітер зі швидкістю 9-14 м/с, тому спека відчуватиметься не так сильно. Окрім цього через сильний вітер оголошено штормове попередження.

Допис синоптиків. Фото: скриншот з Telegram

Температура Чорного моря

Найприємніше — температура Чорного моря. Вона коливатиметься в межах +22...+23 °С, що створює ідеальні умови для купання. Навіть у вітряну погоду вода залишається теплою й приємною.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

В області вдень прогнозують від +25 °С до +30 °С, вночі — +14...19 °С. У деяких районах можливі короткі дощі з грозами, але загалом погода сприятлива, видимість на автошляхах добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, в Україні невдовзі можуть зникнути зими, вони суттєво потеплішають. Також ми повідомляли, що може зрости тривалість літа до 180 днів.