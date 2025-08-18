Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Пляжний сезон в Одесі — яка температура моря сьогодні

Пляжний сезон в Одесі — яка температура моря сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 05:33
Одеса погода 18 серпня: море тепле, до +28 °С вдень
Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Серпень продовжує тішити Одесу гарною погодою. Сьогодні, 18 серпня, вдень повітря прогріється до 28 °С, а море залишиться комфортним — близько +22...+23 °С. Небо буде з хмарами, але дощу місто майже не побачить.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Синоптики прогнозують денну температуру на рівні +26...+28 °С, уночі — до +17...+19 °С. Дутиме північно-західний вітер зі швидкістю 9-14 м/с, тому спека відчуватиметься не так сильно. Окрім цього через сильний вітер оголошено штормове попередження.

Пляжний сезон в Одесі яка температура моря сьогодні - фото 1
Допис синоптиків. Фото: скриншот з Telegram

Температура Чорного моря

Найприємніше — температура Чорного моря. Вона коливатиметься в межах +22...+23 °С, що створює ідеальні умови для купання. Навіть у вітряну погоду вода залишається теплою й приємною.

температура моря - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Погода в Одеській області

В області вдень прогнозують від +25 °С до +30 °С, вночі — +14...19 °С. У деяких районах можливі короткі дощі з грозами, але загалом погода сприятлива, видимість на автошляхах добра.

температура моря - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Прогноз пожежної небезпеки на Одещині

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Пляжний сезон в Одесі яка температура моря сьогодні - фото 4
Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, в Україні невдовзі можуть зникнути зими, вони суттєво потеплішають. Також ми повідомляли, що може зрости тривалість літа до 180 днів

погода Одеса Одеська область Новини Одеси море температура
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації