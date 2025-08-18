Одесса погода 18 августа: море теплое, до +28 °С днем

Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Август продолжает радовать Одессу хорошей погодой. Сегодня, 18 августа, днем воздух прогреется до 28 °С, а море останется комфортным — около +22...+23 °С. Небо будет с облаками, но дождя город почти не увидит.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Синоптики прогнозируют дневную температуру на уровне +26...+28 °С, ночью — до +17...+19 °С. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с, поэтому жара будет ощущаться не так сильно. Кроме этого из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение.

Сообщение синоптиков. Фото: скриншот из Telegram

Температура Черного моря

Самое приятное — температура Черного моря. Она будет колебаться в пределах +22...+23 °С, что создает идеальные условия для купания. Даже в ветреную погоду вода остается теплой и приятной.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области

В области днем прогнозируют от +25 °С до +30 °С, ночью — +14...19 °С. В некоторых районах возможны кратковременные дожди с грозами, но в целом погода благоприятная, видимость на автодорогах хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Прогноз пожарной опасности в Одесской области

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, в Украине вскоре могут исчезнуть зимы, они существенно потеплеют. Также мы сообщали, что может вырасти продолжительность лета до 180 дней.