Одесса погода 18 августа: море теплое, до +28 °С днем

Пляжный сезон в Одессе — какая температура моря сегодня
Август продолжает радовать Одессу хорошей погодой. Сегодня, 18 августа, днем воздух прогреется до 28 °С, а море останется комфортным — около +22...+23 °С. Небо будет с облаками, но дождя город почти не увидит.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Синоптики прогнозируют дневную температуру на уровне +26...+28 °С, ночью — до +17...+19 °С. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с, поэтому жара будет ощущаться не так сильно. Кроме этого из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение.
Температура Черного моря
Самое приятное — температура Черного моря. Она будет колебаться в пределах +22...+23 °С, что создает идеальные условия для купания. Даже в ветреную погоду вода остается теплой и приятной.
Погода в Одесской области
В области днем прогнозируют от +25 °С до +30 °С, ночью — +14...19 °С. В некоторых районах возможны кратковременные дожди с грозами, но в целом погода благоприятная, видимость на автодорогах хорошая.
Прогноз пожарной опасности в Одесской области
В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).
Напомним, в Украине вскоре могут исчезнуть зимы, они существенно потеплеют. Также мы сообщали, что может вырасти продолжительность лета до 180 дней.
