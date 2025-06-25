Яка температура води сьогодні в Чорному морі - прогноз погоди на 25 червня від синоптиків Гідрометцентру

Пляжний сезон в Одесі — вода у морі похолодшала
Сьогодні, у середу, 25 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Температура води у морі дещо опустилася, тому відпочивальникам слід купатися обережно, аби не застудитися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 25 червня на декілька градусів похолодшала. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від +14 до +15°С (вчора — на рівні +17 °С).
Погода в Одесі
Крім того, сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, але вдень потеплішає до +26...+28 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак опадів не обіцяють. Вітер сьогодні прогнозують західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, вдень — від +26 °C до +31 °C, а місцями і до 35 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
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