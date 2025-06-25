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Головна Одеса Пляжний сезон в Одесі — вода у морі похолодшала

Пляжний сезон в Одесі — вода у морі похолодшала

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Дата публікації: 25 червня 2025 04:57
Яка температура води сьогодні в Чорному морі - прогноз погоди на 25 червня від синоптиків Гідрометцентру
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Температура води Погода в Одесі Погода на Одещині

Сьогодні, у середу, 25 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Температура води у морі дещо опустилася, тому відпочивальникам слід купатися обережно, аби не застудитися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 25 червня на декілька градусів похолодшала. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні від +14 до +15°С (вчора — на рівні +17 °С). 

Погода в Одесі

Крім того, сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, але вдень потеплішає до +26...+28 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, однак опадів не обіцяють. Вітер сьогодні прогнозують західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, вдень — від +26 °C до +31 °C, а місцями і до 35 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

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Погода на Одещині. Фото: скриншот з повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса Новини Одеси море прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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