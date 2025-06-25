Какая температура воды сегодня в Черном море - прогноз погоды на 25 июня от синоптиков Гидрометцентра

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в среду, 25 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Температура воды в море несколько опустилась, поэтому отдыхающим следует купаться осторожно, чтобы не простудиться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 25 июня на несколько градусов похолодела. Она в течение всего дня будет держаться на уровне от +14 до +15°С (вчера — на уровне +17 °С).

Погода в Одессе

Кроме того, сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков не прогнозируют. Ветер — западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, но днем потеплеет до +26...+28 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, однако осадков не обещают. Ветер сегодня прогнозируют западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, днем — от +26 °C до +31 °C, а местами и до 35 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот из сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.