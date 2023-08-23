Температура моря сьогодні — Чорне море 23 серпня

Пляжний сезон в розпалі: яка температура Чорного моря
Спека триматиметься до кінця літа. З наближенням оксамитового сезону все більше людей планують відпочити на пляжі.
Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 23 серпня.
Температура Чорного моря
Температура Чорного моря в середньому коливається від +23°С до +26°С. Біля берега Одеси вода потеплішала.
Наразі максимальна температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Кирилівки. Вода там прогрілася до +27°С. В Одесі температура води сягає +25°С, а подекуди вона доходитиме до +26°С.
Нагадаємо, екоактивіст перевірив надійність захисної сітки, що натягнули від мін у морі. Чи безпечно плавати в Одесі, на його думку, — дивіться в матеріалі.