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Пляжный сезон в разгаре: какая температура Черного моря

23 августа 2023 05:00
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Анна Мурадова
Редактор
Температура моря сегодня - Черное море 23 августа
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Жара будет держаться до конца лета. С приближением бархатного сезона все больше людей планируют отдохнуть на пляже.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 23 августа.

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Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +23 до +26°С. 

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Кирилловки. Вода там прогрелась до +27°С. В Одессе температура воды достигает +25°С, а иногда она будет доходить до +26°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost
Температура поверхности моря около разных городов. Фото: meteopost

Напомним, экоактивист проверил надежность натянувших от мин в море защитной сетки. Безопасно ли плавать в Одессе, по его мнению, смотрите в материале.

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