Температура моря сегодня - Черное море 23 августа

Пляжный сезон в разгаре: какая температура Черного моря
23 августа 2023 05:00
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
Жара будет держаться до конца лета. С приближением бархатного сезона все больше людей планируют отдохнуть на пляже.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 23 августа.
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Температура Черного моря
Температура Черного моря в среднем колеблется от +23 до +26°С.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Кирилловки. Вода там прогрелась до +27°С. В Одессе температура воды достигает +25°С, а иногда она будет доходить до +26°С.
Напомним, экоактивист проверил надежность натянувших от мин в море защитной сетки. Безопасно ли плавать в Одессе, по его мнению, смотрите в материале.