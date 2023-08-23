Температура моря сегодня - Черное море 23 августа

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Жара будет держаться до конца лета. С приближением бархатного сезона все больше людей планируют отдохнуть на пляже.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 23 августа.

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Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +23 до +26°С.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Кирилловки. Вода там прогрелась до +27°С. В Одессе температура воды достигает +25°С, а иногда она будет доходить до +26°С.

Температура поверхности моря около разных городов. Фото: meteopost

Напомним, экоактивист проверил надежность натянувших от мин в море защитной сетки. Безопасно ли плавать в Одессе, по его мнению, смотрите в материале.