Квіти в одеських крамницях у плісняві та смердять

Квіти в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Флористка провела ревізію на квітковому ринку Одеси та була неприємно вражена якістю рослин. Попри високі ціни, букети виявилися з пліснявою та неприємним запахом.

Відео з ревізією квітів дівчина виклала у соцмережі.

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Жінка придбала на квітковому ринку в Одесі декілька букетів, кожен з яких коштував приблизно 500 гривень. Коли вона розібрала вдома перший, то побачила, що стеблі перев'язані звичайним пластиковим пакетом та папірцями з одного з супермаркетів. А розу, що зламалася — взагалі примотали проволокою. Під упаковкою іншого дівчина виявила колонії плісняви, а деякі рослини вже почорніли від гниття. Крім того, блогерша відчула вкрай неприємний запах.

"Усе в плісняві... Такого я ще не бачила!", — коментує ситуацію блогерша.

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