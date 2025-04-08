Цветы в одесских магазинах в плесени и воняют

Цветы в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Флористка провела ревизию на цветочном рынке Одессы и была неприятно поражена качеством растений. Несмотря на высокие цены, букеты оказались с плесенью и неприятным запахом.

Видео с ревизией цветов девушка выложила в соцсети.

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Женщина приобрела на цветочном рынке в Одессе несколько букетов, каждый из которых стоил примерно 500 гривен. Когда она разобрала дома первый, то увидела, что стебли перевязаны обычным пластиковым пакетом и бумажками из одного из супермаркетов. А розу, которая сломалась, вообще примотали проволокой. Под упаковкой другого девушка обнаружила колонии плесени, а некоторые растения уже почернели от гниения. Кроме того, блогер почувствовала крайне неприятный запах.

"Все в плесени... Такого я еще не видела!" — комментирует ситуацию блогер.

Напомним, еще недавно мы писали о том, как лечить орхидеи. А также об удивительных магнолиях в Одессе.