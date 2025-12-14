Відео
Головна Одеса Плюсова температура і сильний вітер — прогноз погоди для Одеси

Плюсова температура і сильний вітер — прогноз погоди для Одеси

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 16:24
Погода в Одесі 15 грудня — температура, вітер, без опадів
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 15 грудня, в Одесі збережеться хмарна погода з проясненнями без опадів. День буде м’яким за температурою, однак вітер зробить повітря прохолоднішим.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Ніч у місті мине без опадів. Температура повітря становитиме близько +4 °C, але через північно-західний вітер відчуватиметься холодніше — приблизно як +2 °C. Швидкість вітру сягатиме 7 м/с.

Уранці температура підніметься до +5 °C. Опадів не очікується, вітер трохи послабшає, але прохолода все ще відчуватиметься.

Вдень в Одесі буде до +6 °C. Погода залишатиметься сухою, з хмарами та періодичними проясненнями. Вітер північно-західний, близько 5 м/с, без різких поривів.

Увечері температура підвищиться до +7 °C. Опади не прогнозують, вітер збережеться помірний, тож вечір буде відносно комфортним для прогулянок.

Сонце зійде о 07:33, а зайде о 16:10. Тривалість світлового дня становитиме 8 годин 36 хвилин.

Плюсова температура і сильний вітер — прогноз погоди для Одеси - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +4...-1 °С, вдень +4...+9 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Плюсова температура і сильний вітер — прогноз погоди для Одеси - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, Діденко попередила про негоду в Україні на сьогодні. Також ми писали, коли в Україну прийде справжня зима з морозами.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
