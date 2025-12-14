Погода в Одесі 15 грудня — температура, вітер, без опадів

Плюсова температура і сильний вітер — прогноз погоди для Одеси
У понеділок, 15 грудня, в Одесі збережеться хмарна погода з проясненнями без опадів. День буде м’яким за температурою, однак вітер зробить повітря прохолоднішим.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Ніч у місті мине без опадів. Температура повітря становитиме близько +4 °C, але через північно-західний вітер відчуватиметься холодніше — приблизно як +2 °C. Швидкість вітру сягатиме 7 м/с.
Уранці температура підніметься до +5 °C. Опадів не очікується, вітер трохи послабшає, але прохолода все ще відчуватиметься.
Вдень в Одесі буде до +6 °C. Погода залишатиметься сухою, з хмарами та періодичними проясненнями. Вітер північно-західний, близько 5 м/с, без різких поривів.
Увечері температура підвищиться до +7 °C. Опади не прогнозують, вітер збережеться помірний, тож вечір буде відносно комфортним для прогулянок.
Сонце зійде о 07:33, а зайде о 16:10. Тривалість світлового дня становитиме 8 годин 36 хвилин.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +4...-1 °С, вдень +4...+9 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, Діденко попередила про негоду в Україні на сьогодні. Також ми писали, коли в Україну прийде справжня зима з морозами.
Читайте Новини.LIVE!