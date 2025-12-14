Погода в Одессе 15 декабря - температура, ветер, без осадков

Плюсовая температура и сильный ветер — прогноз погоды для Одессы
В понедельник, 15 декабря, в Одессе сохранится облачная погода с прояснениями без осадков. День будет мягким по температуре, однако ветер сделает воздух более прохладным.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночь в городе пройдет без осадков. Температура воздуха составит около +4 °C, но из-за северо-западного ветра будет ощущаться холоднее - примерно как +2 °C. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Утром температура поднимется до +5 °C. Осадков не ожидается, ветер немного ослабеет, но прохлада все еще будет ощущаться.
Днем в Одессе будет до +6 °C. Погода будет оставаться сухой, с облаками и периодическими прояснениями. Ветер северо-западный, около 5 м/с, без резких порывов.
Вечером температура повысится до +7 °C. Осадки не прогнозируют, ветер сохранится умеренный, поэтому вечер будет относительно комфортным для прогулок.
Солнце взойдет в 07:33, а зайдет в 16:10. Продолжительность светового дня составит 8 часов 36 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +4...-1 °С, днем +4...+9 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
