Україна
Плюсовая температура и сильный ветер — прогноз погоды для Одессы

Плюсовая температура и сильный ветер — прогноз погоды для Одессы

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 16:24
Погода в Одессе 15 декабря - температура, ветер, без осадков
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 15 декабря, в Одессе сохранится облачная погода с прояснениями без осадков. День будет мягким по температуре, однако ветер сделает воздух более прохладным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночь в городе пройдет без осадков. Температура воздуха составит около +4 °C, но из-за северо-западного ветра будет ощущаться холоднее - примерно как +2 °C. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Утром температура поднимется до +5 °C. Осадков не ожидается, ветер немного ослабеет, но прохлада все еще будет ощущаться.

Днем в Одессе будет до +6 °C. Погода будет оставаться сухой, с облаками и периодическими прояснениями. Ветер северо-западный, около 5 м/с, без резких порывов.

Вечером температура повысится до +7 °C. Осадки не прогнозируют, ветер сохранится умеренный, поэтому вечер будет относительно комфортным для прогулок.

Солнце взойдет в 07:33, а зайдет в 16:10. Продолжительность светового дня составит 8 часов 36 минут.

Плюсова температура і сильний вітер — прогноз погоди для Одеси - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +4...-1 °С, днем +4...+9 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Плюсова температура і сильний вітер — прогноз погоди для Одеси - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, Диденко предупредила о непогоде в Украине на сегодня. Также мы писали, когда в Украину придет настоящая зима с морозами.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
