Погода в Одессе 15 декабря - температура, ветер, без осадков

В понедельник, 15 декабря, в Одессе сохранится облачная погода с прояснениями без осадков. День будет мягким по температуре, однако ветер сделает воздух более прохладным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночь в городе пройдет без осадков. Температура воздуха составит около +4 °C, но из-за северо-западного ветра будет ощущаться холоднее - примерно как +2 °C. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Утром температура поднимется до +5 °C. Осадков не ожидается, ветер немного ослабеет, но прохлада все еще будет ощущаться.

Днем в Одессе будет до +6 °C. Погода будет оставаться сухой, с облаками и периодическими прояснениями. Ветер северо-западный, около 5 м/с, без резких порывов.

Вечером температура повысится до +7 °C. Осадки не прогнозируют, ветер сохранится умеренный, поэтому вечер будет относительно комфортным для прогулок.

Солнце взойдет в 07:33, а зайдет в 16:10. Продолжительность светового дня составит 8 часов 36 минут.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +4...-1 °С, днем +4...+9 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

