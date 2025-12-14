Видео
Видео

Главная Одесса Ветер и короткое потепление — какой будет погода в Одессе сегодня

Ветер и короткое потепление — какой будет погода в Одессе сегодня

Дата публикации 14 декабря 2025 05:43
Погода в Одессе 14 декабря: без осадков, но с сильным ветром
Девушка идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 14 декабря, в Одессе сохранится прохладная погода без существенных осадков. День, в отличие от ночи, будет относительно теплым и с плюсовой температурой, однако ветер останется порывистым.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, сегодня в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный, довольно ощутимый — 9-14 м/с. В ночные часы температура воздуха составила +2...0 °C, днем потеплеет до +6...+8 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области погодные условия будут похожими. Облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Ночная температура будет колебаться +2...3 °C, днем воздух прогреется до +5...10 °C. Видимость на автодорогах хорошая, существенных осложнений для движения не ожидается.

Напомним, мы писали когда в Украину придет настоящая зима со снегом и морозами. Также сообщали, что Диденко сообщила, какие сюрпризы готовит погода в выходные.

погода Одесса Одесская область зима синоптик Новости Одессы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
