Погода в Одессе 14 декабря: без осадков, но с сильным ветром

Ветер и короткое потепление — какой будет погода в Одессе сегодня
В воскресенье, 14 декабря, в Одессе сохранится прохладная погода без существенных осадков. День, в отличие от ночи, будет относительно теплым и с плюсовой температурой, однако ветер останется порывистым.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
По прогнозу синоптиков, сегодня в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный, довольно ощутимый — 9-14 м/с. В ночные часы температура воздуха составила +2...0 °C, днем потеплеет до +6...+8 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области погодные условия будут похожими. Облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Ночная температура будет колебаться +2...3 °C, днем воздух прогреется до +5...10 °C. Видимость на автодорогах хорошая, существенных осложнений для движения не ожидается.
