Україна
Ветер усилится — какой будет погода в Одессе сегодня

Ветер усилится — какой будет погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 05:47
Погода в Одессе сегодня - пасмурно и ветрено
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 13 декабря, в Одессе в течение дня сохранится пасмурная погода без существенных осадков. Температура почти не будет меняться, а ветер будет усиливать ощущение прохлады.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В ночные часы в Одессе температура воздуха составляла около +8 °C. Ветер до 7 м/с.

Утром погодные условия существенно не изменятся. Температура останется на уровне +8 °C, возможен слабый дождь до 0,1 мм. Ветер усилится до 9 м/с, что сделает утро прохладным.

Днем воздух прогреется до +8 °C, но по ощущениям будет около +6 °C. Вероятность небольшого дождя сохранится, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет оставаться порывистым.

Вечером температура снизится до +5 °C, а ощущаться будет как +3 °C. Осадков не ожидается, ветер несколько ослабеет, но прохлада станет более ощутимой.

Солнце взошло в 07:32, а зайдет в 16:10. Продолжительность светового дня составляет 8 часов 37 минут.

якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, с 13-14 декабря в большинстве областей Украины предполагается ощутимое снижение температуры и возможный гололед. Также мы писали, когда в Украину придут сильные морозы.

погода Одесса Одесская область зима Новости Одессы температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
