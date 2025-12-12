Видео
Солнца не будет — синоптики сделали прогноз для Одессы на сегодня

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 05:49
Погода в Одессе сегодня - облака и небольшой дождь
Женщина идет с ребенком за руку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 12 декабря, ожидается пасмурная погода. Ночью местами прошел небольшой дождь, утром будет туман, а вот днем осадков не прогнозируют. Ветер усилится, поэтому температура будет ощущаться ниже.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Какой будет погода в Одессе

Ночью в городе было до +6 °C, ветер достигал 5 м/с. Утром температура поднимется до +7 °C, возможен небольшой дождь. Из-за влажности и ветра будет ощущаться прохладнее, примерно как +6 °C.

Днем станет теплее, до +10°C, однако облачность сохранится. Синоптики прогнозируют легкий дождь, а из-за ветра погода будет ощущаться на градус ниже.

Вечером до +9 °C, будет ощущаться как +8 °C. Небо будет оставаться серым, осадков не прогнозируют, а ветер останется около 5 м/с.

Восход солнца в Одессе — в 07:31, заход — в 16:10. Продолжительность дня составит 8 часов 38 минут.

Сонця не буде - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью небольшой дождь, местами умеренный.
  • Днем без существенных осадков.
  • Ночью местами туман, ночью местами туман.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +3...+8 °С, днем +7...+12 °С.
  • На автодорогах области ночью местами туман, видимость 200-500 м.
Сонця не буде - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, мы писали, когда в Украину придет настоящая зима. Также сообщали, какой будет погода на Рождество.

погода Одесса Одесская область зима Новости Одессы температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
