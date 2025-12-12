Погода в Одесі сьогодні — хмари та невеликий дощ

Жінка йде з дитиною за руку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 12 грудня, очікується похмура погода. Вночі місцями пройшов невеликий дощ, вранці буде туман, а ось удень опадів не прогнозують. Вітер посилиться, тому температура відчуватиметься нижчою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Якою буде погода в Одесі

Вночі в місті було до +6 °C, вітер сягав 5 м/с. Вранці температура підніметься до +7 °C, можливий невеликий дощ. Через вологість та вітер відчуватиметься прохолодніше, приблизно як +6 °C.

Удень стане тепліше, до +10°C, проте хмарність збережеться. Синоптики прогнозують легкий дощ, а через вітер погода буде відчуватися на градус нижче.

Увечері до +9 °C, відчуватиметься як +8 °C. Небо залишатиметься сірим, опадів не прогнозують, а вітер залишиться близько 5 м/с.

Схід сонця в Одесі — о 07:31, захід — о 16:10. Тривалість дня становитиме 8 годин 38 хвилин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі невеликий дощ, місцями помірний.

Вдень без істотних опадів.

Вночі місцями туман.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С.

На автошляхах області вночі місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, ми писали, коли в Україну прийде справжня зима. Також повідомляли, якою буде погода на Різдво.