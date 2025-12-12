Відео
Головна Одеса Сонця не буде — синоптики зробили прогноз для Одеси на сьогодні

Сонця не буде — синоптики зробили прогноз для Одеси на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 05:49
Погода в Одесі сьогодні — хмари та невеликий дощ
Жінка йде з дитиною за руку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 12 грудня, очікується похмура погода. Вночі місцями пройшов невеликий дощ, вранці буде туман, а ось удень опадів не прогнозують. Вітер посилиться, тому температура відчуватиметься нижчою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Якою буде погода в Одесі

Вночі в місті було до +6 °C, вітер сягав 5 м/с. Вранці температура підніметься до +7 °C, можливий невеликий дощ. Через вологість та вітер відчуватиметься прохолодніше, приблизно як +6 °C.

Удень стане тепліше, до +10°C, проте хмарність збережеться. Синоптики прогнозують легкий дощ, а через вітер погода буде відчуватися на градус нижче.

Увечері до +9 °C, відчуватиметься як +8 °C. Небо залишатиметься сірим, опадів не прогнозують, а вітер залишиться близько 5 м/с.

Схід сонця в Одесі — о 07:31, захід — о 16:10. Тривалість дня становитиме 8 годин 38 хвилин. 

Сонця не буде - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі невеликий дощ, місцями помірний.
  • Вдень без істотних опадів.
  • Вночі місцями туман.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С.
  • На автошляхах області вночі місцями туман, видимість 200-500 м.
Сонця не буде - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, ми писали, коли в Україну прийде справжня зима. Також повідомляли, якою буде погода на Різдво.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
