Погода в Одесі сьогодні — хмари та невеликий дощ

Сонця не буде — синоптики зробили прогноз для Одеси на сьогодні
В Одесі сьогодні, 12 грудня, очікується похмура погода. Вночі місцями пройшов невеликий дощ, вранці буде туман, а ось удень опадів не прогнозують. Вітер посилиться, тому температура відчуватиметься нижчою.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Якою буде погода в Одесі
Вночі в місті було до +6 °C, вітер сягав 5 м/с. Вранці температура підніметься до +7 °C, можливий невеликий дощ. Через вологість та вітер відчуватиметься прохолодніше, приблизно як +6 °C.
Удень стане тепліше, до +10°C, проте хмарність збережеться. Синоптики прогнозують легкий дощ, а через вітер погода буде відчуватися на градус нижче.
Увечері до +9 °C, відчуватиметься як +8 °C. Небо залишатиметься сірим, опадів не прогнозують, а вітер залишиться близько 5 м/с.
Схід сонця в Одесі — о 07:31, захід — о 16:10. Тривалість дня становитиме 8 годин 38 хвилин.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі невеликий дощ, місцями помірний.
- Вдень без істотних опадів.
- Вночі місцями туман.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С.
- На автошляхах області вночі місцями туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, ми писали, коли в Україну прийде справжня зима. Також повідомляли, якою буде погода на Різдво.
Читайте Новини.LIVE!