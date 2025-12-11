Погода в Одесі сьогодні — прогноз про опади та температуру

Дівчина йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі збережеться похмура погода з невеликими опадами протягом доби. Температура коливатиметься від +5...+7 °C, а вітрові пориви посилять відчуття прохолоди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Уночі в Одесі було до +5 °C. Без опадів. Вітер до 3 м/с, вологість повітря підніметься до 89%.

Вранці температура трохи підвищиться до +6 °C. Вітер практично стихне, а повітря залишатиметься вологим. Опадів синоптики не прогнозують.

Удень місто зустріне невеликий дощ. Температура триматиметься в межах +7 °C, але через вітер у 4 м/с відчуватиметься прохолодніше.

Увечері можливий дощ до 1,3 мм. Температура залишиться на рівні +7 °C, а пориви вітру посиляться до 5 м/с.

Сонце зійде о 07:30, а зайде о 16:10. Тривалість дня становитиме 8 годин 39 хвилин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Хмарно.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +3...+8 °С, вдень +6...+11 °С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

