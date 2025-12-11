Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Дощі повертаються — синоптики оновили прогноз для Одеси

Дощі повертаються — синоптики оновили прогноз для Одеси

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 05:46
Погода в Одесі сьогодні — прогноз про опади та температуру
Дівчина йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі збережеться похмура погода з невеликими опадами протягом доби. Температура коливатиметься від +5...+7 °C, а вітрові пориви посилять відчуття прохолоди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі в Одесі було до +5 °C. Без опадів. Вітер до 3 м/с, вологість повітря підніметься до 89%.

Вранці температура трохи підвищиться до +6 °C. Вітер практично стихне, а повітря залишатиметься вологим. Опадів синоптики не прогнозують.

Удень місто зустріне невеликий дощ. Температура триматиметься в межах +7 °C, але через вітер у 4 м/с відчуватиметься прохолодніше. 

Увечері можливий дощ до 1,3 мм. Температура залишиться на рівні +7 °C, а пориви вітру посиляться до 5 м/с.

Сонце зійде о 07:30, а зайде о 16:10. Тривалість дня становитиме 8 годин 39 хвилин. 

Дощі повертаються — синоптики оновили прогноз для Одеси - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +3...+8 °С, вдень +6...+11 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Дощі повертаються — синоптики оновили прогноз для Одеси - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, пожежа, яка виникла на нафтобазі на Одещині через обстріл спричинила значний викид забрудників у повітря. Також ми писали, що на Одещині піднявся рівень води в Дунаї.

погода Одеса Одеська область зима Новини Одеси температура повітря
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації