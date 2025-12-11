Погода в Одессе сегодня - прогноз об осадках и температуре

Девушка идет под зонтом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе сохранится пасмурная погода с небольшими осадками в течение суток. Температура будет колебаться от +5...+7 °C, а ветровые порывы усилят ощущение прохлады.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью в Одессе было до +5 °C. Без осадков. Ветер до 3 м/с, влажность воздуха поднимется до 89%.

Утром температура немного повысится до +6 °C. Ветер практически стихнет, а воздух будет оставаться влажным. Осадков синоптики не прогнозируют.

Днем город встретит небольшой дождь. Температура будет держаться в пределах +7 °C, но из-за ветра в 4 м/с будет ощущаться прохладнее.

Вечером возможен дождь до 1,3 мм. Температура останется на уровне +7 °C, а порывы ветра усилятся до 5 м/с.

Солнце взойдет в 07:30, а зайдет в 16:10. Продолжительность дня составит 8 часов 39 минут.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Облачно, облачно.

Без существенных осадков.

Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +3...+8 °С, днем +6...+11 °С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

