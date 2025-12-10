Погода в Одессе сегодня: температура, осадки, ветер, погода в Одессе сегодня: температура, осадки

Мужчина идет под зонтом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 10 декабря, в Одессе ожидается прохладный день с облачностью и периодическими осадками. Температура будет меняться: днем немного повысится, но ветер изменит направление и усилится.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью в Одессе было +3 °C, а по ощущениям — около +1 °C. Утром температура поднимется до +4 °C. Ветер останется на уровне 4 м/с, а ощутимая температура будет на один градус ниже. Возможен слабый дождь.

Днем Одесса прогреется до +9 °C, однако из-за влажного воздуха температура будет ощущаться как +8 °C. Вероятность осадков повысится.

Ближе к вечеру температура останется на уровне +9 °C. Осадки маловероятны. Ветер стабильный, до 4 м/с, поэтому ощутимая температура останется в пределах +8 °C.

Погода в Одесской области

Облачно, облачно.

Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, днем северный, 7-12 м/с.

Температура ночью +4...- 1°С, днем +5...+10°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

