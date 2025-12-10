Погода в Одессе сегодня: температура, осадки, ветер, погода в Одессе сегодня: температура, осадки

Одессу накроет дождь и холод — синоптики предупредили о погоде
Сегодня, 10 декабря, в Одессе ожидается прохладный день с облачностью и периодическими осадками. Температура будет меняться: днем немного повысится, но ветер изменит направление и усилится.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью в Одессе было +3 °C, а по ощущениям — около +1 °C. Утром температура поднимется до +4 °C. Ветер останется на уровне 4 м/с, а ощутимая температура будет на один градус ниже. Возможен слабый дождь.
Днем Одесса прогреется до +9 °C, однако из-за влажного воздуха температура будет ощущаться как +8 °C. Вероятность осадков повысится.
Ближе к вечеру температура останется на уровне +9 °C. Осадки маловероятны. Ветер стабильный, до 4 м/с, поэтому ощутимая температура останется в пределах +8 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно, облачно.
- Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
- Днем местами небольшой дождь.
- Ветер юго-западный, днем северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +4...- 1°С, днем +5...+10°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в Одесской области поднялся уровень воды в реке Дунай. Также мы писали, что на побережье в Санжейке под Одессой зафиксировали новый масштабный оползень склона.
