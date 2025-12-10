Погода в Одесі сьогодні: температура, опади, вітер

Одесу накриє дощ і похолодання — синоптики попередили про зміни
Сьогодні, 10 грудня, в Одесі очікується прохолодний день із хмарністю та періодичними опадами. Температура буде змінюватися: удень трохи підвищиться, але вітер змінить напрямок і посилиться.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Уночі в Одесі було +3 °C, а за відчуттями — близько +1 °C. Вранці температура підніметься до +4 °C. Вітер залишиться на рівні 4 м/с, а відчутна температура буде на один градус нижчою. Можливий слабкий дощ.
Удень Одеса прогріється до +9 °C, проте через вологе повітря температура відчуватиметься як +8 °C. Ймовірність опадів підвищиться.
Ближче до вечора температура залишиться на рівні +9 °C. Опади малоймовірні. Вітер стабільний, до 4 м/с, тому відчутна температура залишиться в межах +8 °C.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Вночі невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер південно-західний, вдень північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +4 ...- 1°С, вдень +5...+10 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, на Одещині піднявся рівень води у річці Дунай. Також ми писали, що на узбережжі в Санжійці під Одесою зафіксували новий масштабний зсув схилу.
