Погода в Одесі сьогодні: температура, опади, вітер

Чоловік йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 грудня, в Одесі очікується прохолодний день із хмарністю та періодичними опадами. Температура буде змінюватися: удень трохи підвищиться, але вітер змінить напрямок і посилиться.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі в Одесі було +3 °C, а за відчуттями — близько +1 °C. Вранці температура підніметься до +4 °C. Вітер залишиться на рівні 4 м/с, а відчутна температура буде на один градус нижчою. Можливий слабкий дощ.

Удень Одеса прогріється до +9 °C, проте через вологе повітря температура відчуватиметься як +8 °C. Ймовірність опадів підвищиться.

Ближче до вечора температура залишиться на рівні +9 °C. Опади малоймовірні. Вітер стабільний, до 4 м/с, тому відчутна температура залишиться в межах +8 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Хмарно.

Вночі невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, вдень північний, 7-12 м/с.

Температура вночі +4 ...- 1°С, вдень +5...+10 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, на Одещині піднявся рівень води у річці Дунай. Також ми писали, що на узбережжі в Санжійці під Одесою зафіксували новий масштабний зсув схилу.