Головна Одеса Одесу накриє дощ і похолодання — синоптики попередили про зміни

Одесу накриє дощ і похолодання — синоптики попередили про зміни

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 05:53
Погода в Одесі сьогодні: температура, опади, вітер
Чоловік йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 грудня, в Одесі очікується прохолодний день із хмарністю та періодичними опадами. Температура буде змінюватися: удень трохи підвищиться, але вітер змінить напрямок і посилиться. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі в Одесі було +3 °C, а за відчуттями — близько +1 °C. Вранці температура підніметься до +4 °C. Вітер залишиться на рівні 4 м/с, а відчутна температура буде на один градус нижчою. Можливий слабкий дощ.

Удень Одеса прогріється до +9 °C, проте через вологе повітря температура відчуватиметься як +8 °C. Ймовірність опадів підвищиться. 

Ближче до вечора температура залишиться на рівні +9 °C. Опади малоймовірні. Вітер стабільний, до 4 м/с, тому відчутна температура залишиться в межах +8 °C.

Погода - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вночі невеликі опади, переважно у вигляді дощу.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер південно-західний, вдень північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі  +4 ...- 1°С, вдень +5...+10 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, на Одещині піднявся рівень води у річці Дунай. Також ми писали, що на узбережжі в Санжійці під Одесою зафіксували новий масштабний зсув схилу.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
