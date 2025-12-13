Відео
Головна Одеса Вітер посилиться — якою буде погода в Одесі сьогодні

Вітер посилиться — якою буде погода в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 05:47
Погода в Одесі сьогодні — похмуро та вітряно
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 грудня, в Одесі протягом дня утримається похмура погода без істотних опадів. Температура майже не змінюватиметься, а вітер посилюватиме відчуття прохолоди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

Читайте також:

Погода в Одесі

У нічні години в Одесі температура повітря становила близько +8 °C. Вітер до 7 м/с.

Вранці погодні умови суттєво не зміняться. Температура залишиться на рівні +8 °C, можливий слабкий дощ до 0,1 мм. Вітер посилиться до 9 м/с, що зробить ранок прохолодним.

Удень повітря прогріється до +8 °C, але за відчуттями буде близько +6 °C. Ймовірність невеликого дощу збережеться, проте істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер залишатиметься поривчастим.

Увечері температура знизиться до +5 °C, а відчуватиметься як +3 °C. Опадів не очікується, вітер дещо послабшає, але прохолода стане відчутнішою.

Сонце зійшло о 07:32, а зайде о 16:10. Тривалість світлового дня становить 8 годин 37 хвилин. 

якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеські області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +1...+6 °С, вдень +4...+9 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, з 13-14 грудня в більшості областей України передбачається відчутне зниження температури та можливу ожеледицю. Також ми писали, коли в Україну прийдуть сильні морози

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
