Погода в Одесі 14 грудня: без опадів, але з сильним вітром

У неділю, 14 грудня, в Одесі збережеться прохолодна погода без істотних опадів. День, на відміну від ночі, буде відносно теплим і з плюсовою температурою, однак вітер залишиться поривчастим.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер північно-західний, досить відчутний — 9-14 м/с. У нічні години температура повітря становила +2...0 °C, вдень потеплішає до +6...+8 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області погодні умови будуть схожими. Хмарно з проясненнями, вдень місцями можливий невеликий дощ. Нічна температура коливатиметься +2...3 °C, вдень повітря прогріється до +5...10°C. Видимість на автошляхах добра, суттєвих ускладнень для руху не очікується.

