Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вітер і коротке потепління — якою буде погода в Одесі сьогодні

Вітер і коротке потепління — якою буде погода в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 05:43
Погода в Одесі 14 грудня: без опадів, але з сильним вітром
Дівчина йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 14 грудня, в Одесі збережеться прохолодна погода без істотних опадів. День, на відміну від ночі, буде відносно теплим і з плюсовою температурою, однак вітер залишиться поривчастим.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер північно-західний, досить відчутний — 9-14 м/с. У нічні години температура повітря становила +2...0 °C, вдень потеплішає до +6...+8 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області погодні умови будуть схожими. Хмарно з проясненнями, вдень місцями можливий невеликий дощ. Нічна температура коливатиметься +2...3 °C, вдень повітря прогріється до +5...10°C. Видимість на автошляхах добра, суттєвих ускладнень для руху не очікується.

Нагадаємо, ми писали коли в Україну прийде справжня зима зі снігом та морозами. Також повідомляли, що Діденко повідомила, які сюрпризи готує погода у вихідні.

погода Одеса Одеська область зима синоптик Новини Одеси
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації