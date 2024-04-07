По 200 ворожих дронів на добу — Гуменюк просить допомогти зі збором на засоби РЕБ для 36-ї бригади

Прапор з емблемою 36 ОБМП. Фото: facebook@36obmp

Окупанти запускають по двісті бойових дронів щодня по українських позиціях на Херсонщині. Від обстрілів страждають не тільки військові, але й цивільні люди.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Читайте також:

Збір коштів на засоби РЕБ

Військова закликала долучитися до збору коштів для 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Хлопцям вкрай необхідні засоби РЕБ.

"Нам дуже потрібно захистити від дронів позиції військових і цивільних, які потерпають від ударів на правобережжі. Станції РЕБ найнеобхідніша потреба нашого напрямку. Прошу всіх долучитися до цього збору", — сказала Наталя Гуменюк.

Як допомогти

Всі хто хоче допомогти можуть присилати гроші на номер картки: 4441 1111 3309 3777. Також можна скористатися QR-код, який є у відео.

Що відомо про бригаду

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського — це з'єднання морської піхоти України. Сформована ще у 2015 році на базі військових частин, виведених з окупованого Криму. 13 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя підрозділи цієї бригади зуміли з'єднатися з силами полку Азов на території Азовсталі та продовжити оборону заводу. В кінці жовтня 2022 року морпіхів передислокували на Авдіївський напрямок. У листопаді 2022 року бригада брала участь у боях на Херсонському напрямку та звільненні правобережжя Херсонщини. Зараз вони утримують позиції на лівобережжі.

Нагадаємо, у Херсонській області російські загарбники влучили в агропромислове підприємство, церкву й аптеку. Також було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок та два приватні будинки.