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По 200 вражеских дронов в сутки — Гуменюк просит помочь со сбором на средства РЭБ для 36-й бригады

7 апреля 2024 17:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
По 200 вражеских дронов в сутки — Гуменюк просит помочь со сбором на средства РЭБ для 36-й бригады
Флаг с эмблемой 36 ОБМП. Фото: facebook@36obmp
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Оккупанты запускают по двести боевых дронов ежедневно по украинским позициям в Херсонской области. От обстрелов страдают не только военные, но и гражданские люди.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Военная призвала присоединиться к сбору средств для 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Ребятам крайне необходимы средства РЭБ.

"Нам очень нужно защитить от дронов позиции военных и гражданских, которые страдают от ударов на правобережье. Станции РЭБ самая необходимая потребность нашего направления. Прошу всех присоединиться к этому сбору", — сказала Наталья Гуменюк.

Как помочь

Все, кто хочет помочь, могут присылать деньги на номер карты: 4441 1111 3309 3777. Также можно воспользоваться QR-код, который есть в видео.

Что известно о бригаде

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского — это соединение морской пехоты Украины. Сформирована еще в 2015 году на базе воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. 13 апреля 2022 года во время обороны Мариуполя подразделения этой бригады сумели соединиться с силами полка Азов на территории Азовстали и продолжить оборону завода. В конце октября 2022 морпехов передислоцировали на Авдеевское направление. В ноябре 2022 года бригада участвовала в боях на Херсонском направлении и освобождении правобережья Херсона. Сейчас они удерживают позиции на левобережье.

Напомним, в Херсонской области российские захватчики попали в агропромышленное предприятие, церковь и аптеку. Также были повреждены девять многоэтажек и два частных дома.

Одесса
Одесская область
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Новости Одессы
Наталия Гуменюк

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