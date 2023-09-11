Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 вересня

По-літньому тепле сонце: якою буде погода в Одесі сьогодні
11 вересня 2023 06:30
Одеситка гуляє у парку. Фото: Новини.LIVE
У понеділок, 11 вересня, в Одесі цілий день протримається ясна погода, проте під вечір можлива хмарність. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Вітер північний, 1-4 м/с.
- Температура вночі 17-19 °С, вдень 19-23 °С.
- Температура морської води 23,9 °С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 40%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північний, 2-9 м/с.
- Температура вночі 10-17 °С, вдень 23-26 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
11 вересня по всій території України очікується мінлива хмарність. В одному регіоні температура повітря підніметься до +30 градусів.