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По-літньому тепле сонце: якою буде погода в Одесі сьогодні

11 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 вересня
Одеситка гуляє у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 11 вересня, в Одесі цілий день протримається ясна погода, проте під вечір можлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Вітер північний, 1-4 м/с.
  • Температура вночі 17-19 °С, вдень 19-23 °С.
  • Температура морської води 23,9 °С.
  • Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
  • Вологість — 40%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 2-9 м/с.
  • Температура вночі 10-17 °С, вдень 23-26 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

11 вересня по всій території України очікується мінлива хмарність. В одному регіоні температура повітря підніметься до +30 градусів.

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