Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 11 вересня

Одеситка гуляє у парку. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 11 вересня, в Одесі цілий день протримається ясна погода, проте під вечір можлива хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Вітер північний, 1-4 м/с.

Температура вночі 17-19 °С, вдень 19-23 °С.

Температура морської води 23,9 °С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість — 40%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер північний, 2-9 м/с.

Температура вночі 10-17 °С, вдень 23-26 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

11 вересня по всій території України очікується мінлива хмарність. В одному регіоні температура повітря підніметься до +30 градусів.