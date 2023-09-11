Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 11 сентября.

Одесситка гуляет в парке. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 11 сентября, в Одессе целый день продержится ясная погода, однако к вечеру возможна облачность. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Ветер северный, 1-4 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 19-23°С.

Температура морской воды 23,9 °С.

Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Влажность — 40%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер северный, 2-9 м/с.

Температура ночью 10-17°С, днем 23-26°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

11 сентября по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В одном регионе температура воздуха поднимется до +30 градусов.