Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 11 сентября.

По-летнему теплое солнце: какой будет погода в Одессе сегодня
11 сентября 2023 06:30
Одесситка гуляет в парке. Фото: Новини.LIVE
В понедельник, 11 сентября, в Одессе целый день продержится ясная погода, однако к вечеру возможна облачность. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Ветер северный, 1-4 м/с.
- Температура ночью 17-19°С, днем 19-23°С.
- Температура морской воды 23,9 °С.
- Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
- Влажность — 40%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер северный, 2-9 м/с.
- Температура ночью 10-17°С, днем 23-26°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
11 сентября по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В одном регионе температура воздуха поднимется до +30 градусов.