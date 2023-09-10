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По-осінньому тепло: якою буде погода сьогодні в Одесі

10 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 вересня
Дівчата сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Неділя в Одесі буде теплою та сонячною. У першій половині дня можливі пориви вітру, проте опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 3-12 м/с.
  • Температура вночі 17-218 °С, вдень 20 – 22 °С.
  • Температура морської води 23,7 °С.
  • Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
  • Вологість — 41%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно хмарно.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 4-14 м/с
  • Температура вночі 14-17 °С, вдень 27-29 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У неділю, 10 вересня, в Україні утримається тепла погода. Очікується мінлива хмарність із температурою повітря близько 23 градусів тепла.

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