Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 вересня

По-осінньому тепло: якою буде погода сьогодні в Одесі
10 вересня 2023 06:30
Дівчата сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE
Неділя в Одесі буде теплою та сонячною. У першій половині дня можливі пориви вітру, проте опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 3-12 м/с.
- Температура вночі 17-218 °С, вдень 20 – 22 °С.
- Температура морської води 23,7 °С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 41%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 4-14 м/с
- Температура вночі 14-17 °С, вдень 27-29 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У неділю, 10 вересня, в Україні утримається тепла погода. Очікується мінлива хмарність із температурою повітря близько 23 градусів тепла.