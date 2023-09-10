Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 вересня

Дівчата сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE

Неділя в Одесі буде теплою та сонячною. У першій половині дня можливі пориви вітру, проте опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Вітер північно-східний, 3-12 м/с.

Температура вночі 17-218 °С, вдень 20 – 22 °С.

Температура морської води 23,7 °С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 41%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 4-14 м/с

Температура вночі 14-17 °С, вдень 27-29 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У неділю, 10 вересня, в Україні утримається тепла погода. Очікується мінлива хмарність із температурою повітря близько 23 градусів тепла.