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По-осеннему тепло: какой будет погода сегодня в Одессе

10 сентября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 10 сентября.
Девушки сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Воскресенье в Одессе будет теплым и солнечным. В первой половине дня возможны порывы ветра, однако осадков не ожидается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 3-12 м/с.
  • Температура ночью 17-218°С, днем 20 – 22°С.
  • Температура морской воды 23,7 °С.
  • Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
  • Влажность — 41%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Преимущественно облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 4-14 м/с
  • Температура ночью 14-17°С, днем 27-29°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В воскресенье, 10 сентября, в Украине сохранится теплая погода. Ожидается переменная облачность с температурой воздуха около 23 градусов тепла.

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