Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 10 сентября.

По-осеннему тепло: какой будет погода сегодня в Одессе
10 сентября 2023 06:30
Девушки сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE
Воскресенье в Одессе будет теплым и солнечным. В первой половине дня возможны порывы ветра, однако осадков не ожидается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 3-12 м/с.
- Температура ночью 17-218°С, днем 20 – 22°С.
- Температура морской воды 23,7 °С.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность — 41%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 4-14 м/с
- Температура ночью 14-17°С, днем 27-29°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В воскресенье, 10 сентября, в Украине сохранится теплая погода. Ожидается переменная облачность с температурой воздуха около 23 градусов тепла.