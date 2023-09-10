Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 10 сентября.

Девушки сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE

Воскресенье в Одессе будет теплым и солнечным. В первой половине дня возможны порывы ветра, однако осадков не ожидается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-12 м/с.

Температура ночью 17-218°С, днем 20 – 22°С.

Температура морской воды 23,7 °С.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность — 41%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 4-14 м/с

Температура ночью 14-17°С, днем 27-29°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В воскресенье, 10 сентября, в Украине сохранится теплая погода. Ожидается переменная облачность с температурой воздуха около 23 градусов тепла.