Селами Одещини курсуватиме вакцинобус: графік руху

Вакцинобус на Одещині. Фото: Одеська ОДА

Хоча кількість випадків на COVID-19 знизилася, більшість інфекційних захворювань можна запобігти шляхом вакцинації. Для забезпечення регулярної імунізації з 12 по 26 червня заплановано рух вакцинобусів Березівським районом, які надаватимуть послуги щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України".

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Міністерство охорони здоров'я України передало Одещині 4 автобуси Ankai для проведення вакцинаційної кампанії проти COVID-19 та рутинної імунізації в умовах війни. Ці автобуси забезпечують легший доступ до вразливих груп населення, маломобільних осіб, внутрішньо переміщених осіб, літніх людей, а також мешканців віддалених і важкодоступних районів Одеської області.

Розклад руху вакцинобуса

12 червня

8:00 с. Великий Буялик — с. Ульянівка (автобусна зупинка) — смт. Петрівка, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Мічуріна, 4

11:00 с. Великий Буялик — с. Петрівка — вул. Лядова (автобусна зупинка) — вул. Покровська (біля приміщення колишнього Ощадбанку) — вул. Шкільна, 60 — смт. Петрівка, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Мічуріна, 4

14:00 с. Великий Буялик — с. Великий Буялик, вул. Болгарська (автобусна зупинка) — вул. Преображенська, 1 — вул.Комарова (автобусна зупинка) — смт. Петрівка, амбоулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Мічуріна, 4

14 червня

8:00 с. Курісове — с. Сербка — с. Новомиколаївка — с. Вишневе — с. Сербка, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини вул. Визволення, 8

11:00 с. Курісове — с. Курісове — с. Олександрівка — с.Капітанівка — с. Курісове, амбулаотрія я загальної практики-сімейної медицини, вул. Янчева, 2

14:00 с. Курісове — с. Каїри — с. Нове Селище — с. Курісове, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул.Янчева, 2

16 червня

8:00 с. Миколаївка — с. Олексіївка — с. Василівка — с. Антонюки — с. Ульянівка — с. Миколаївка, КНП "Миколаївська лікарня", вул. Чкалова, 50-в

19 червня

13:00 с. Петровірівка — с. Петровірівка, вул. Санітарна, 3 — с. Новосвітівка, вул. Центральна, 114 — вул. Шкільна, 12 — с. Петровірівка амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Санітарна, 3

21 червня

8:00 с. Розквіт — с. Анатолівка — с. Антонівка — с. Веселе — с.Вишневе — с. Данилівка — с. Кринички -- с. Нейкове — с.Онорівка — с. Рівне — с. Ставкове — с. Чудське — с. Розквіт, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Санаторна, буд. 1-б

23 червня

8:00 с. Ширяєве — с. Подільці — КНП "ЦПМСД" Ширяївської селищної ради, вул. Грушевського, 94

11:00 с. Ширяєве — с. Мар’янівка — КНП "ЦПМСД" Ширяївської селищної ради, вул. Грушевського, 94

14:00 с. Ширяєве — с. Осинівка — КНП "ЦПМСД" Ширяївської селищної ради, вул. Грушевського, 94

26 червня

12:00 с. Ширяєве — с. Макарове — КНП "ЦПМСД" Ширяївської селищної ради, вул. Грушевського, 94

Нагадаємо, в Одеській області відбувся випадок захворювання на ботулізм. 40-річний житель Подільського району разом з двома товаришами вжив м’ясну консерву та сало копчене, які вони виготовили самостійно.