Селами Одещини курсуватиме вакцинобус: графік руху
Хоча кількість випадків на COVID-19 знизилася, більшість інфекційних захворювань можна запобігти шляхом вакцинації. Для забезпечення регулярної імунізації з 12 по 26 червня заплановано рух вакцинобусів Березівським районом, які надаватимуть послуги щеплення проти коронавірусу.
Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України".
Міністерство охорони здоров'я України передало Одещині 4 автобуси Ankai для проведення вакцинаційної кампанії проти COVID-19 та рутинної імунізації в умовах війни. Ці автобуси забезпечують легший доступ до вразливих груп населення, маломобільних осіб, внутрішньо переміщених осіб, літніх людей, а також мешканців віддалених і важкодоступних районів Одеської області.
Розклад руху вакцинобуса
12 червня
- 8:00 с. Великий Буялик — с. Ульянівка (автобусна зупинка) — смт. Петрівка, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Мічуріна, 4
- 11:00 с. Великий Буялик — с. Петрівка — вул. Лядова (автобусна зупинка) — вул. Покровська (біля приміщення колишнього Ощадбанку) — вул. Шкільна, 60 — смт. Петрівка, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Мічуріна, 4
- 14:00 с. Великий Буялик — с. Великий Буялик, вул. Болгарська (автобусна зупинка) — вул. Преображенська, 1 — вул.Комарова (автобусна зупинка) — смт. Петрівка, амбоулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Мічуріна, 4
14 червня
- 8:00 с. Курісове — с. Сербка — с. Новомиколаївка — с. Вишневе — с. Сербка, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини вул. Визволення, 8
- 11:00 с. Курісове — с. Курісове — с. Олександрівка — с.Капітанівка — с. Курісове, амбулаотрія я загальної практики-сімейної медицини, вул. Янчева, 2
- 14:00 с. Курісове — с. Каїри — с. Нове Селище — с. Курісове, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул.Янчева, 2
16 червня
- 8:00 с. Миколаївка — с. Олексіївка — с. Василівка — с. Антонюки — с. Ульянівка — с. Миколаївка, КНП "Миколаївська лікарня", вул. Чкалова, 50-в
19 червня
- 13:00 с. Петровірівка — с. Петровірівка, вул. Санітарна, 3 — с. Новосвітівка, вул. Центральна, 114 — вул. Шкільна, 12 — с. Петровірівка амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Санітарна, 3
21 червня
- 8:00 с. Розквіт — с. Анатолівка — с. Антонівка — с. Веселе — с.Вишневе — с. Данилівка — с. Кринички -- с. Нейкове — с.Онорівка — с. Рівне — с. Ставкове — с. Чудське — с. Розквіт, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Санаторна, буд. 1-б
23 червня
- 8:00 с. Ширяєве — с. Подільці — КНП "ЦПМСД" Ширяївської селищної ради, вул. Грушевського, 94
- 11:00 с. Ширяєве — с. Мар’янівка — КНП "ЦПМСД" Ширяївської селищної ради, вул. Грушевського, 94
- 14:00 с. Ширяєве — с. Осинівка — КНП "ЦПМСД" Ширяївської селищної ради, вул. Грушевського, 94
26 червня
- 12:00 с. Ширяєве — с. Макарове — КНП "ЦПМСД" Ширяївської селищної ради, вул. Грушевського, 94
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