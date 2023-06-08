Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Селами Одещини курсуватиме вакцинобус: графік руху arrow

Селами Одещини курсуватиме вакцинобус: графік руху

8 червня 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Селами Одещини курсуватиме вакцинобус: графік руху
Вакцинобус на Одещині. Фото: Одеська ОДА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Хоча кількість випадків на COVID-19 знизилася, більшість інфекційних захворювань можна запобігти шляхом вакцинації. Для забезпечення регулярної імунізації з 12 по 26 червня заплановано рух вакцинобусів Березівським районом, які надаватимуть послуги щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України"

Читайте також:

Міністерство охорони здоров'я України передало Одещині 4 автобуси Ankai для проведення вакцинаційної кампанії проти COVID-19 та рутинної імунізації в умовах війни. Ці автобуси забезпечують легший доступ до вразливих груп населення, маломобільних осіб, внутрішньо переміщених осіб, літніх людей, а також мешканців віддалених і важкодоступних районів Одеської області.

Розклад руху вакцинобуса 

12 червня 

  • 8:00 с. Великий Буялик — с. Ульянівка (автобусна зупинка) — смт. Петрівка, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Мічуріна, 4
  • 11:00 с. Великий Буялик — с. Петрівка — вул. Лядова (автобусна зупинка) — вул. Покровська (біля приміщення колишнього Ощадбанку) — вул. Шкільна, 60 — смт. Петрівка, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Мічуріна, 4
  • 14:00 с. Великий Буялик — с. Великий Буялик, вул. Болгарська (автобусна зупинка) — вул. Преображенська, 1 — вул.Комарова (автобусна зупинка) — смт. Петрівка, амбоулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Мічуріна, 4

 14 червня 

  • 8:00 с. Курісове — с. Сербка — с. Новомиколаївка — с. Вишневе — с. Сербка, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини вул. Визволення, 8
  • 11:00 с. Курісове — с. Курісове — с. Олександрівка — с.Капітанівка — с. Курісове, амбулаотрія я загальної практики-сімейної медицини, вул. Янчева, 2
  • 14:00 с. Курісове — с. Каїри — с. Нове Селище — с. Курісове, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул.Янчева, 2

 16 червня 

  • 8:00 с. Миколаївка — с. Олексіївка — с. Василівка — с. Антонюки — с. Ульянівка — с. Миколаївка, КНП "Миколаївська лікарня", вул. Чкалова, 50-в

 19 червня 

  • 13:00 с. Петровірівка — с. Петровірівка, вул. Санітарна, 3 — с. Новосвітівка, вул. Центральна, 114 — вул. Шкільна, 12 — с. Петровірівка амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Санітарна, 3

 21 червня 

  • 8:00 с. Розквіт — с. Анатолівка — с. Антонівка — с. Веселе — с.Вишневе — с. Данилівка — с. Кринички -- с. Нейкове — с.Онорівка — с. Рівне — с. Ставкове — с. Чудське — с. Розквіт, амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, вул. Санаторна, буд. 1-б

23 червня 

  • 8:00 с. Ширяєве — с. Подільці — КНП "ЦПМСД" Ширяївської селищної ради, вул. Грушевського, 94
  • 11:00 с. Ширяєве — с. Мар’янівка — КНП "ЦПМСД" Ширяївської селищної ради, вул. Грушевського, 94
  • 14:00 с. Ширяєве — с. Осинівка — КНП "ЦПМСД" Ширяївської селищної ради, вул. Грушевського, 94

 26 червня 

  • 12:00 с. Ширяєве — с. Макарове — КНП "ЦПМСД" Ширяївської селищної ради, вул. Грушевського, 94

Нагадаємо, в Одеській області відбувся випадок захворювання на ботулізм. 40-річний житель Подільського району разом з двома товаришами вжив м’ясну консерву та сало копчене, які вони виготовили самостійно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Волонтери Фонду Вадима Столара доставили на Херсонщину воду та продукти

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB