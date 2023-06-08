По селам Одесчины будет курсировать вакцинобус: график движения

Вакцинобус в Одесской области. Фото: Одесская ОГА

Хотя количество случаев на COVID-19 снизилось, большинство инфекционных заболеваний можно предотвратить путем вакцинации. Для обеспечения регулярной иммунизации с 12 по 26 июня запланировано движение вакцинобусов по Березовскому району, которые будут предоставлять услуги прививки против коронавируса.

Об этом сообщает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Читайте также:

Министерство здравоохранения Украины передало Одесской области 4 автобуса Ankai для проведения вакцинационной кампании против COVID-19 и рутинной иммунизации в условиях войны. Эти автобусы обеспечивают более легкий доступ к уязвимым группам населения, маломобильным лицам, внутренне перемещенным лицам, пожилым людям, а также жителям отдаленных и труднодоступных районов Одесской области.

Расписание движения вакцинобуса

12 июня

8:00 с. Большой Буялик — с. Ульяновка (автобусная остановка) — пгт. Петровка, амбулатория общей практики семейной медицины, ул. Мичурина, 4

11:00 с. Большой Буялик — с. Петровка — ул. Лядова (автобусная остановка) — ул. Покровская (возле помещения бывшего Сбербанка) — ул. Школьная, 60 — пгт. Петровка, амбулатория общей практики семейной медицины, ул. Мичурина, 4

14:00 с. Большой Буялик — с. Большой Буялык, ул. Болгарская (автобусная остановка) — ул. Преображенская, 1 — ул. Комарова (автобусная остановка) — пгт. Петровка, амбоулатория общей практики семейной медицины, ул. Мичурина, 4

14 июня

8:00 с. Курисово — с. Сербка — с. Новониколаевка — с. Вишневое — с. Сербка, амбулатория общей практико-семейной медицины ул. Освобождения, 8

11:00 с. Курисово — с. Курисово — с. Александровка — с.Капитановка — с. Курисово, амбулаотрия общей практики-семейной медицины, ул. Янчевая, 2

14:00 с. Курисово — с. Каиры — с. Новый Поселок — с. Курисово, амбулатория общей практики-семейной медицины, ул. Янчева, 2

16 июня

8:00 с. Николаевка — с. Алексеевка — с. Васильевка — с. Антонюки — с. Ульяновка — с. Николаевка, КНП "Николаевская больница", ул. Чкалова, 50-в

19 июня

13:00 с. Петровировка — с. Петровировка, ул. Санитарно, 3 — с. Новомировка, ул. Центральная, 114 — ул. Школьно, 12 — с. Петровировка амбулатория общей практики семейной медицины, ул. Санитарно, 3

21 июня

8:00 с. Расцвет — с. Анатоловка — с. Антоновка — с. Веселое — с.Вишневое — с. Даниловка — с. Кринички — с. Нейково — с. Оноровка — с. Ровно — с. Ставковое — с. Чудское — с. Расцвет, амбулатория общей практико-семейной медицины, ул.Санаторная, дом. 1 б

23 июня

8:00 с. Ширяево — с. Подольцы — КНП "ЦПМСД" Ширяевского поселкового совета ул. Грушевского, 94

11:00 с. Ширяево — с. Марьяновка — КНП "ЦПМСД" Ширяевского поселкового совета, ул. Грушевского, 94

14:00 с. Ширяево — с. Осиновка — КНП "ЦПМСД" Ширяевского поселкового совета, ул. Грушевского, 94

26 июня

12:00 с. Ширяево — с. Макарово — КНП "ЦПМСД" Ширяевского поселкового совета, ул. Грушевского, 94

Напомним, в Одесской области произошел случай заболевания ботулизмом . 40-летний житель Подольского района вместе с двумя товарищами употребил мясную консерву и копченое сало, которые они изготовили самостоятельно.