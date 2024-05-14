Побиття дівчини співробітником ТЦК в Одесі — подробиці

Поліцейські Одеси почали слідство. Ілюстративне фото: Нацполіція

Поліція одеської області почала розслідування щодо інциденту з побиттям 19-річної Антоніни чоловіком у військовій формі. Проте версія слідства відрізняється від того, на чому наполягає сама дівчина.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Версія слідства

До поліції звернувся водій таксі, на якого напали на вулиці та приснули газовим балончиком в обличчя. Кривдників — 19-річну Антоніну та трьох її друзів — затримали та відвезли до райвідділку. У ході слідства встановили, що водій відмовився везти компанію, бо усі були нетверезі.

Як повідомляють у відомстві, у відділку дівчина кидалась у бік поліцейських, розбила вікно на КПП та взагалі не реагувала на попередження від правоохоронців. Проте після того, як на товаришів склали адмінпротоколи, їх усіх відпустили.

Потім в мережі почався поширюватись допис самої 19-річної Антоніни. У ньому йшлося про те, що на вулиці Грецькій вночі дівчину побили працівники ТЦК та СП.

"За інформацією від органів здоров’я, їй спричинено закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Сама потерпіла із заявою у правоохоронні органи не зверталася, на телефонні дзвінки дізнавача не відповідає і вдома не з’являється", — йдеться у повідомленні поліції.

Яке покарання для фігурантів

Стосовно 19-річної одеситки, на неї були складені декілька протоколів за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського), а також протокол про адмінзатримання. Крім того, відносно одного молодика склали протокол за ч. 3 ст. 178 КУпАП (розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді). За ці правопорушення молодику загрожує штраф до 120 гривень, а дівчині — адміністративний арешт до 15 діб. Наразі в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (нанесення легких тілесних ушкоджень), проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, що в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розпочали службову перевірку щодо скандалу, що трапився з одеситкою. 19-річна Антоніна Томакова заявила, що співробітник ТЦК застосував фізичну силу та залишив на її тілі купу синців й поранень.