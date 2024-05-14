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Скандал з побиттям одеситки — в ТЦК та СП розпочато службову перевірку

14 травня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Скандал з побиттям одеситки — в ТЦК та СП розпочато службову перевірку
В Одеському ТЦК та СП почали службову перевірку щодо інциденту з одеситкою. Фото: kkto14jrelx2
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розпочали службову перевірку щодо скандалу, що трапився з одеситкою. 19-річна Антоніна Томакова заявила, що співробітник ТЦК застосував фізичну силу та залишив на її тілі купу синців й поранень.

Про це повідомляє пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП.

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Реакція Одеського ТЦК та СП

У відомстві зазначили, що у службовій перевірці задіяні також представники правоохоронних органів. Якщо ж провину представників ТЦК доведуть, то їх притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством. 

"Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин", — йдеться у повідомленні.

Подробиці інциденту

За словами 19-річної Антоніни, вона з друзями прийшли до поліції написати заяву на таксиста, який залив їхні обличчя з перцевого балончику. У цей час підійшов чоловік у військовій формі, який назвався співробітником ТЦК. Після того, як заява була написана, військові не захотіли відпускати молодих людей та сказали, що вони скоїли дрібне хуліганство. 

Врешті-решт двох хлопців відпустили, а 19-річного молодика вирішили перевезти до іншого місця. Дівчина встала на його захист та почала фільмувати автівку, до якої повели її товариша. На це чоловік, що раніше представився як ТЦК, побив її милицею.

Інші скандали із ТЦК на Одещині

Раніше ми повідомляли, що на Одещині не вщухають конфлікти та бійки цивільних із військовослужбовцями. Так, на одному з відео, що шириться у мережі, військовий б'є лежачого чоловіка ногами посеред вулиці.

Додамо, що в Одесі стався черговий випадок примусової мобілізації, але неуспішний для військовослужбовців. Двоє чоловіків у формі силою погрузили цивільного у "бусік", проте останній дуже довго чинив опір військовим та зрештою його відпустили.  У ТЦК також заявили, що опубліковане відео в Telegram-каналах показує тільки ту частину подій, яка вигідна російській пропаганді, і не відображає повної картини та причин конфлікту.

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